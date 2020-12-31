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地方跨年、迎曙光活動急取消喊卡　林佳龍：重新調整疏運計畫

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今天就是跨年夜，緊接著元旦連假即將來臨，不過，受到新冠肺炎疫情影響，地方縣市政府陸續取消舉辦大型活動。交通部長林佳龍今天受訪表示，因應活動取消或縮小規模，會根據現況重新調整疏運計畫。

林佳龍今指出，元旦連假強調加強落實防疫跟疏運分流，他也親自召開會議，有部分幾個時段預計人潮跟車流較多，但現在隨著跨年跟元旦日出、升旗活動取消或規模縮小，交通部將根據現況重新做疏運計畫調整。

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大眾運輸在連假期間會有大量人潮移動，因此，交通部要求嚴格落實量體溫、戴口罩、提供消毒酒精等防疫措施，相關公共場所也會增加清掃頻率。至於若有大型活動仍繼續舉辦，也希望落實實名制。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍今上午出席民生公共物聯網海纜觀測系統啟用典禮。（圖／記者賴文萱攝）

另一方面，因為元旦起國境管制加嚴，特別是轉機涉及到的航運，交通部也有做配套，也增加防疫車隊、防疫旅館的需求，目前防疫旅館以增加1萬間做目標，提供未來檢疫用途。

林佳龍提醒，連假期間幾個易塞車瓶頸路段，希望大家能多掌握即時路狀，參考分流措施。宜花東部分，除了會繼續精進過去在國5實施的有效措施，也加強延長大客車專用道，並提供在地有腳，希望大家能多搭公共運輸。

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