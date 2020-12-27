迎接2021！六都跨年晚會散場叫車交通攻略　尖峰2小時最塞熱點曝

▲2021台北101煙火 。（圖／台北101提供）

記者賴文萱／台北報導

跨年最後倒數時刻即將來臨，全台跨年晚會蓄勢待發，台灣大車隊運用10幾年來累積的巨量載客數據，公布2020年跨年狂歡搭車行為洞察報告，揭露六都民眾跨年熱點解析，並統整散場叫車攻略。

跨年活動將在全台登場，根據乘車大數據顯示，去年跨年夜晚上8點至隔日凌晨3點的全台叫車總量，較平常同時段大增42%，可見除了搭乘捷運、公車或接駁專車，許多人偏好選擇時間機動性高的計程車。

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▲跨年夜全台叫車量大增42%。（圖／台灣大車隊提供）

進一步觀察六都民眾狂歡倒數後跨入2020年的搭車行為，凌晨0點至2點從北到南最受歡迎的上車熱點，不意外均由各大跨年晚會週邊候車位置拔得頭籌。

包含：台北101及北市府前廣場、台北內湖美麗華、新北板橋歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、台中后里麗寶樂園、台中老虎城、台南美術館二館、高雄夢時代購物中心及高雄義大世界等，享受演唱會重量級卡司表演與絢爛煙火秀的活動，無疑成為大部分民眾的跨年行程冠軍熱點。其他躍上前五名榜單的跨年熱點，依序排名有各類飲酒場所、熱炒店、KTV與飯店商旅。

▲2021全台跨年晚會散場，台灣大車隊搭車位置總覽。（圖／台灣大車隊提供）

台灣大車隊今年再度於全台2021熱門跨年晚會四周規劃散場路線與候車位置，當天車資一律採用跳錶不會浮動計價，民眾可用【55688 APP】的「預估車資」功能，輸入上下車地點後還能事先知道價格範圍，不用擔心被坐地起價而傷荷包。

值得一提的是，去年最後一天至2020年元旦當天，新北市【好孕專車】的叫車總量竟高達100件，新北市孕媽咪們選擇台灣大車隊安心安全地護送她們到醫院診所，可見在緊張又值得慶祝的重要時刻有助催生可愛的元旦寶寶。

▲去年跨年長途夜車跨縣市移動，最長距離為雲林至桃園，車資高達4200元。（圖／台灣大車隊提供）

另外，乘車大數據中也可發現不少放棄跨年倒數，搭計程車返鄉過元旦假日的民眾，從叫車總量來看以北北桃地區之間往返最多。第一名搭乘距離為從雲林搭至桃園的160.3公里，乘坐車資高達4,200元，第二名及第三名則分別為台中搭至嘉義的86.9公里、以及嘉義搭至台南的51.9公里，乘坐車資亦分別達到2,925元及1,505元。

數據還透露出一項有趣搭車行為，2019年最後時刻還在前往狂歡聚會現場的車上，只能與親朋好友們電話或視訊連線倒數，此類乘客數量在六都城市中又以雙北比例最高，其後排名依序為台中、高雄、桃園以及台南。

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