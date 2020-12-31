跨年取消「演唱會照辦」遭轟雙標！　網點3關鍵：晚會做不到

▲台南市去年跨年湧入近8萬人潮，今年宣布因應疫情改線上轉播。（圖／記者林悅翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣在30日爆出首例英國變種病毒入侵，基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等縣市都於昨（30日）晚宣布取消民眾入場，將跨年晚會改為線上直播。有網友就發文丟出心中疑問，為什麼多數人都希望跨年停辦，近期的演唱會照常舉辦卻沒人開罵？貼文曝光後，立刻引發熱議，還有網友提到，「跨年的人數更多吧」、「演唱會的出入都有管制啊」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「停跨年讚？那為何不停演唱會」為題發文，他認為，不論是跨年晚會或演唱會，其實本質都是相似的，兩者同樣都是室內或戶外，且均有可能發生大宗的交叉群聚。

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然而，有不少人都認為，跨年晚會理應停辦或改為線上直播，至於演唱會照常舉辦則沒引起什麼人反彈；因此，原PO就好奇，為什麼演唱會不必取消呢？

▲不少網友好奇，為何演唱會不必取消？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「線上演唱會開起來啊」、「花錢當大爺啊」、「雙標啊，就是這麼簡單」、「花錢買票的絕對都想去」、「演唱會應該也要停，邏輯超怪」、「你是不是沒搶到票」、「室內空間都要停啦！吃飯只可以外帶」、「實名制不就如果出事好追蹤而已嗎」、「去戶外看棒球要梅花座，但去看演唱會不用」。

還有許多網友推測原因，「跨年的人數更多吧」、「實名制控管問題吧」、「演唱會出入口好控制，實名制也容易啊」、「演唱會都是進場一人一票、看身分證或登記資料」、「跨年無法做到實名制，就是這麼簡單」、「因為演唱會有花到你的錢，就算有退費還要搞一堆手續，跨年活動免費的」、「有收錢跟沒收錢差別」。