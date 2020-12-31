柯文哲坦言照辦跨年壓力大　「我想了一個晚上」

▲柯文哲召開台北跨年活動續辦說明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府柯文哲市長31日上午10時宣布，31日跨年晚會維持正常舉辦，總量管制人數降為4萬人，並提醒今天晚上將有低溫特報，所有現場民眾除了做好防疫全程佩戴口罩外，並加強保暖。面對這項決策，柯文哲坦言自己壓力很大，平常做決定想了30秒，但這次想了一個晚上。

柯文哲31日召開臨時記者會，宣布北市跨年晚會正常舉辦。關於有沒有發現自己的臉書被民眾洗版？柯文哲僅說，30日一連串的各縣市宣布停辦跨年，但他們花了12小時跨局處搜集資料，到31日上午7時30分晨會，再把大家的資料都報告一遍，並做出判斷。

針對此決定被外界判定「逆風」，是不是承受政治壓力？柯文哲說，要知道他是外科醫生，做決策很少超過30秒，想了12小時就是想很久。他的態度很明顯，要建立一個理性務實決定政策的國家，不要被不合科學的恐懼打敗，「當然這個政治壓力很大，我想了一個晚上。」

有媒體追問，所以其他縣市取消跨年晚會，是被不理性恐懼支配嗎？柯文哲提到，每個地方政府自己決定，坦白講北市還是準備的比較恰當，例如實聯制等系統，這個基礎建設還是台北做比較好，要有一定數位基礎建設才能管，沒有樹會基礎建設，臨時要做也沒辦法。

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