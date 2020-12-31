疫情這一年／受困湖北「中了！」　台灣媳「喜迎二寶」驚險經歷有如電影

▲曾受困湖北台灣媳婦李小姐，近日喜迎疫情年胖寶。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

2020新冠疫年即將倒數，曾經滯留在湖北的台灣民眾回台後都好嗎？先前《ETtoday新聞雲》獨家掌握受困湖北山村的台灣媳婦李小姐，經過記者追蹤採訪，李小姐兩個月前已順利回台，近日生下重達4千多公克疫情年寶寶。回顧所有經歷，李小姐再次接受訪問時表示，「感覺恍如隔世，一切過程就像是拍電影。」

今年一月份，李小姐一家三口回湖北老家過年，受困兩個多月，解封後回廣州，受疫情衝擊工作被迫停擺，一度幫夫家網拍老家香菇，接著意外懷上二胎、回台時還差點上不了飛機。「一波多折」的人生，還好李小姐始終抱持樂觀心情，受訪時，她一直強調「平安活著就是希望。」

▲疫情期間，李小姐先生湖北隨州老家用土石封路。（圖／受訪者 李小姐提供）

「與疫同行」見證歷史

來自新北市的李小姐西進工作多年，五年前嫁給湖北籍先生長居廣州，以往都次錯開春節返鄉人潮回老家，今年一家三口首次決定春節返鄉，沒想到碰上世紀歷史大事，新冠疫情大爆發，湖北全面封鎖。

李小姐回憶，疫情爆發前全家從廣州開18個多小時車，1月21日平安抵達湖北隨州老家，兩天後武漢宣布封城！湖北各地跟進封城、鎖路，鄉下老家也照辦，在村口堆大量土石擋路不讓外人進入。

即使隨州農村無人感染，春節期間瀰漫不安的氣氛，沒人敢串門子拜年。李小姐一家10口人在家自主管理過新年。當時一度聽聞鄰居疑似有症狀，全村差點崩潰。最後，老天保佑只是小感冒。

▲放棄搭乘包機，李小姐留農村等解封。（圖／受訪者 李小姐提供）

搭包機「內心掙扎走或留？」

「受困湖北農村的日子，沒想過搭包機回台嗎?」當時李小姐冷靜思考後，決定把機會留給需要的人！她認為，從隨州山村到武漢有太多不確定性。直到現在，她還是覺得當初決定是對的，因為那時病毒傳染性極高，受困農村相對安全。

短暫回歸原始生活，李小姐天天跟著婆婆劈柴、燒水煮飯。由於老家盛產香菇，也得幫忙採收包裝。接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，她說，「現在看照片回想覺得好奇幻，疫情期間孩子還能體驗採菇農家樂、在大雪裡遊玩，這些都是城市學校無法給的另類生活。」

最後，等待兩個多月，終於盼到湖北武漢以外的地方解封，李小姐說，「好像做夢，恍如隔世！明明只去一個禮拜，卻從冬天經歷到春天。」受困老家這段期間，老天爺也悄悄賜給她一份珍貴禮物。

▼受困農村時，李小姐長子體驗難得農家生活。（圖／李小姐提供）

▲時隔六年再度懷孕，李小姐全家喜迎疫情年胖寶。（圖／記者任以芳攝）

老公，我有了！「疫情寶寶」報到

歷經第二次「與疫同行」平安從湖北返回廣州，李小姐先生工作未受影響，反倒是自己前東家因疫情衝擊停業。當時，李小姐靈機一動，「乾脆來賣先生老家的香菇。」於是發揮行銷推廣專長，邊做網路銷售，邊接行銷企劃臨時專案。

在家待業時才真正學習放慢腳步過日子，李小姐接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時說，「這段時間最大的收穫，我和長子的相處時間變多，才真正了解孩子需要什麼，要用什麼樣方式去教他，母子關係又更加親近。」

就在此時，突然發現自己時隔六年再度懷孕！李小姐和先生又驚又喜，「從來沒有計劃第二胎，今年好像就是按下暫停鍵，事業暫緩；但有第二胎後，哥哥（大兒子）卻瞬間長大，讓我有重新回歸家庭的感覺。」

▲孕婦回台申請「適航證明」手續繁雜。（圖／記者任以芳合成）

「適航證明難申請」驚險登機

由於快2年沒見到家人，李小姐決定帶大兒子回台待產，這也是第三次「與疫同行」。她告訴《ETtoday新聞雲》記者，「我覺得回來這趟比較緊張，就是申請試航證明，孕婦到了32或34周以上，每一個航空公司都有不適合上機人群規定。」

當時李小姐孕肚是31周以下，因為大陸格式不符合台灣規定，第一次申請被航空公司拒絕上機。眼看只剩兩天回台，李小姐急忙回醫院，懇求醫生重開符合台灣的證明。她說，「出發前一天，我在醫院等一整天，直到長榮回發郵件確認可以上機，手依然緊張的不自覺發抖。」

備好所有上機、返台資料，李小姐從廣州拉車去澳門，拿著得來不易的「核酸檢測報告」、「適航證明」，獨自帶著行李和長子歷經重重檢疫關卡，終於平安回到台灣。

▲回台隔離期間，台灣防疫旅館服務貼心。（圖／李小姐提供）

感謝生命不凡經歷「回家真好！」

返台後，李小姐被安排到信義區防疫旅館，業者非常貼心安排升等四人房，每日三餐也很豐盛，讓她待產十分安心。結果，老天爺考驗還沒結束，某天夜裡發現胎動減少，緊急送醫院檢查。過程中，台灣醫療SOP防疫讓人感動。

▲回台隔離發現胎動減少，急送夜間急診。（圖／李小姐提供）

李小姐接受訪問時說，「當時被安排到有夜間門診婦產科的馬偕醫院，經過嚴格接觸史登記，先在一個小房間隔離，大約等待40多分鐘。」原來醫生、護理人員為了防疫，特地把機器推下來。最後，超音波和胎動心跳監測一切正常，大家才鬆口氣。

▲疫情年生二寶，成為全家新希望。（圖／李小姐提供）

今年12月中，4千多公克老二終於卸貨，孩子頭好壯壯，李小姐內心感慨也感動，回顧這一年都能拍成電影，疫情年寶寶來得突然，肯定有特殊使命和意義。另外，自己的故事也成為其他孕婦參考，常在網上分享經驗談。

最後，當記者問，如果人生再來一次，還會選擇回湖北老家過春節嗎？李小姐毫不考慮的說，「我會！這些奇幻的旅程豐富了生命的經歷。」見證新冠疫年歷史時刻，家人的平安健康才是最重要的希望。