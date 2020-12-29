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做完半套還想要！20歲男性侵47歲阿姨　跳窗逃跑頭部摔成重傷

▲桃園市某色情按摩館越女提供「打手槍」服務遇臨檢，陳姓負責人被判刑2個月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲男做完色情按摩竟然性侵店內阿姨。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

湖北咸寧市一名20歲男子去當地一間足浴店接受色情服務，享受完半套服務後意猶未盡，竟然性侵店內47歲清潔阿姨，還拿出手機拍下裸照，店家人員知道後想要找他算帳，他從2樓跳窗逃跑時，一不小心把自己摔成重傷。

《上游新聞》25日報導，20歲男子張毅今年7月14日凌晨2時在「友琴足道」足浴店，花費人民幣279元（約台幣1,200元）在301房享受「半套」色情按摩服務，由於結束時店家剛好要打烊，他付費後提議想在房間留宿一晚，店經理同意後便關上大門離開。

張毅發現47歲清潔人員李姓女子也留宿在305房，便闖入房內性侵。李女表示，她當時不知道張男也留在店內，對方闖入房間強行脫她衣褲，即使她苦苦哀求仍被性侵，完事後除了拍下裸照威脅，錢包裡的人民幣300元也被對方搶走。

李女聯繫店家老闆哭訴遭到性侵，3名老闆立即趕到現場與張男對質，張男因為拿不出錢賠償，趁眾人不注意時跳窗逃跑，結果頭部受到撞擊導致重傷。警方日前正式對涉嫌非法拘禁的足浴店3人執行逮捕，而張毅因為頭部受創、顱骨多處骨折無法提供口供，性侵與搶劫等罪名雖然已經立案，但是仍在調查階段。

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