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疫情這一年／回台前夕確診　他在武漢協和醫院住了18天

▲金先生與住院期間曾治療過他的醫生再度見面。（圖／記者魏有德攝）

▲金先生與住院期間曾治療過他的醫生再度見面。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／綜合報導

新冠疫年，可說是全球對2020年的沉痛詮釋，回顧疫情伊始，台商「金先生」沒想過只是一如往昔，在春節前先赴武漢娘家探親，就不幸確診，無法帶妻小回台過年，更成為當地首位染疫台商。談起住院的那18天，金先生說，有人幸運地走過來，但也有身邊的人，兩個人一起進醫院，只有一個人走出來，那種心情「真的很難去跟活下來的人解釋。」

2020年12月30日，正好是2019年12月30日大陸湖北武漢傳出現「不明原因肺炎」訊息的一周年，《ETtoday新聞雲》藉由年度新聞事件回顧，帶您重回武漢疫情伊始，台商「金先生」如何劫後重生。

▲大陸武漢封城。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸武漢因疫情封城了76天，圖為武漢抗疫專題展覽上展出的回顧畫面。（圖／記者魏有德攝）

作為首位被媒體曝光，在大陸武漢染疫的台商，「金先生」其實一直都在廣東發展，後與來自湖北的妻子結為連理，因此今年初，他先和妻小於武漢娘家團聚，計畫1月24日除夕前返台，不料當地疫情越演越烈，大陸官方1月20日首度承認「人傳人」後，1月23日武漢隨即封城。

1月31日，《ETtoday新聞雲》獨家揭露，台商「金先生」因高燒多日不退，30日就醫被列為「疑似個案」。31日下午，他獲得確診新冠肺炎訊息，住進武漢協和醫院，進行隔離治療，其妻子、岳母亦相繼確診。

那時，金先生對所謂「新冠肺炎」還處於懵懂階段，只知道大陸官方正風聲鶴唳，展開地毯式排查，大家人心惶惶、醫院內擠滿了人，「掛到800多號」。

染疫之初，金先生除了肺部CT「一片白」外，更曾反覆發燒、昏迷13天之久，受訪時坦言自己「內臟溫度都是40度，根本無法思考」，想法也從一開始期盼回台治療，到後來接受「這個病沒有特效藥」的現實，只掛念不管自己怎麼樣了，「兩個小孩是健康的，我要讓他們回家」；2月17日，金先生經醫生診斷康復出院，與世隔離的18天畫下句點。

▲▼留在武漢的首位染疫台商金先生。（圖／記者魏有德攝）

▲武漢首位染疫台商金先生和他的妻子。（圖／記者魏有德攝）


今年11月下旬，《ETtoday新聞雲》記者重返湖北省武漢市，在抗疫專題展覽見到了金先生與他的妻子，金先生看到3D模擬的ICU病房時，當場紅了眼眶。他說，人們往往在電視上看到別人的故事，現在看到的是發生在自己身上的過去，特別有感受，「很慶幸自己能走過來」，因為生命真的很脆弱，整場疫情在初期，更是充滿了未知與恐怖。

金先生說，在病房的時間，隔壁躺著幾乎都是情況很嚴重的患者，每天聽到的只有呼吸機和咳嗽聲，加上自己高燒不退的時候超過十天，剛開始一直無法降溫，「對未來充滿不安和惶恐，再加上窗外空無一人的氛圍，只剩生存下來的渴望，壓力非常大」，因此等到康復出院那一刻，真的「有種劫後餘生的感覺。」

康復後，金先生曾參與武漢當地的捐血活動，成為「癒後血漿治療新冠」試驗的捐助者，劫後餘生的他，深刻體會到「如果有機會反饋回來那是最好的事情」，帶給其他人新生的機會。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼武漢封城前，高速公路擠滿出城車輛。（圖／記者魏有德攝）

▲武漢封城前，高速公路擠滿出城車輛。（圖／記者魏有德攝）

▼今年1月31日，武漢市封城後的街上、超市情況。（圖／讀者提供）

▲▼武漢肺炎,武漢街景,1月31日武漢市街上情況。（圖／讀者提供）

▲▼武漢肺炎,武漢街景,1月31日武漢市超市情況。（圖／讀者提供）

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