獨／護國舞小姐在高市府工作！月領2萬多想兼晚班...隱身單位曝

▲金芭黎當時受台商新冠肺炎之亂，停業2天消毒，大年初三開始營業 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

今年4月12日《ETtoday新聞雲》曾獨家報導，「護國舞小姐」檢舉武漢台商疑染疫返台竟趴跑舞廳，但最後她卻反而面臨同業冷凍，工作困難，消息傳出後，當時高雄市勞工局火速介入處理、連絡舞小姐，她第一時間回以「謝謝關心，目前還好」，但根據記者獨家掌握，她今年5月找到新工作了，而令人萬分意外的是，就是在勞工局上班。

新冠肺炎造成全球感染已經快一年的時間，但是大家還記得在2020年2月左右，台灣正開始「超前部署」防疫時，高雄市有一名舞廳小姐檢舉一名從武漢返台的台商疑確診新冠肺炎，但還是趴走金芭黎舞廳，這件事曝光後，造成社會與論譁然，當時這名舞小姐還被網友封為「護國舞小姐」，但她疑似面臨高雄市同業封殺，後來就在高雄市勞工局的協助下，以約僱的身份，就在勞工局短暫工作一個月多後離職。

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▲金芭黎舞廳。（資料照／地方中心攝）

據了解，護國舞小姐在5月份時，跟勞工局表示自己還有小孩要養，還有一些房租、小孩子學費以及生活費負擔，所以生活需要幫助，勞工局就安排她到局裡上班，薪水大約是在比「基本薪資再高一點」，擔任行政助理的文書工作，知情人士表示：「表現還好哇！她覺得薪資不高，她剛來行政單位，很多還要再學習，基本上太難的工作也不敢給她做」。

可是就在工作不久之後，舞小姐向勞工局人員表示是否能夠每天提前一個小時離開，她要去打另一份「工作」，但是這讓勞工局人員很為難，所以舞小姐在工作一個月多後，大約是在六月選擇離職後，就暫時沒有她的後續消息。