元旦交通不打結　嘉市警交通熱點規劃疏導勤務

▲市長黃敏惠關心電動巴士駕駛狀況。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

110年元旦連續假期即將到來，嘉義市政府警察局為因應可能湧現返鄉、旅遊及跨年活動之人(車)潮及轄內易壅塞路段、觀光景點及跨年活動現場，擬訂有「連續假期交通疏導工作計畫」，超前部署規劃交通疏導勤務，並配合交通主管機關疏導管制措施，全力維持交通順暢與安全。

▲ 嘉市警於大路口進行疏導管控。（圖／記者翁伊森翻攝）

局長張樹德表示，維護市區交通安全與順暢，是警察的主要工作之一，連續假期間，本局將投入所有警力加強重要路（段）口疏導管制；另鑑於本（12）月25日發生2件行人死亡交通事故，該局分析相關肇事原因，均為年長者行人「於道路未靠邊行走及未依規定穿越道路」為主因。經該局交通隊統計，本市今年1月迄今共發生死亡交通事故16件，其中65歲以上年長者就有5件5人（3件行人），受傷交通事故（A2類）案件2,746件，受傷3,549人，造成民眾生命、財產損失甚鉅，分析事故前三大肇因為「未依規定讓車」、「未注意車前狀態」、「違反號誌管制」，呼籲市民朋友出門應確實遵守道路交通安全規則，共維行車安全與秩序。

▲學校及重大路口皆有員警疏導。（圖／記者翁伊森翻攝）

為期許民眾元旦返「嘉」過節交通順暢，市長黃敏惠除呼籲市民於元旦期間可多加使用「電動巴士」等大眾交通運輸工具及市府近期引進的「YouBike」，以降低車輛發生事故機會。目前YouBike使用前30分鐘免費、電動巴士使用電子票證(如：悠遊卡、e卡通、市民卡等)均免費搭乘及元旦當日路邊停車格免費；市長再次呼籲市民重視交通安全議題，不要因僥倖心態而造成生命財產損失，持續朝著零死亡交通事故目標努力，建構嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」安全幸福的城市。

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