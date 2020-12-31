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十大政治新聞（下）與美互關領事館　又跟印度在邊境大亂鬥！

▲▼美國駐成都領事館關閉。（圖／路透）

▲美國駐成都領事館被關閉。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

2020年全球飽受新冠疫情之苦，中國大陸除歷經「武漢封城」外，還遭遇了中美互關領事館、中印邊境衝突、「香港國安法」實施，以及軍機繞台「常態化」等大事。《ETtoday新聞雲》整理2020年大陸十大政治新聞，分成上下兩篇推出，供讀者迅速回顧與掌握。

（六）貿易戰火未熄　中美互關領館、驅逐記者

中美今年1月雖達成貿易戰「第一階段」協議，但關係未有緩和，美國國務院7月21日突以「保護美國人民智慧財產權」為由關閉大陸駐休士頓總領事館。大陸也快速回應，於7月24日下令關閉美國駐成都總領事館，令雙方關係降至新冰點。

此外，美國國務院2月起陸續將新華社等10多家陸媒列為「外交使團」，視為陸方政府的一部分，須比照外交官員提交人員個資與房產清單。陸方也祭出反制，驅逐了《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》3家美媒的駐陸記者，並強調相關人員今後不得在大陸、香港、澳門從事記者工作。

▲▼中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

（七）中印邊境大亂鬥　軍長有共識但撤兵難

中印邊境衝突升級，雙方軍隊6月於加勒萬河谷（Galwan Valley）發生激烈肢體衝突，印方稱己方有20人死亡，包含一名上校，解放軍則未提及傷亡人數。衝突發生後，雙方舉行多次軍長級會談，雖在避免發生衝突上達成共識，但都未撤軍。

（八）深圳經濟特區成立40週年　改革開放政策再升級

深圳經濟特區成立40週年，大陸國家主席、中共總書記習近平10月出席慶祝大會，表示中國將堅定不移奉行互利共贏的開放戰略，既從世界汲取發展動力，也讓中國發展更好惠及世界，他也歡迎世界各國更多地參與中國經濟特區的改革開放發展，構建共商共建共享共贏新格局。

▲大陸洪災，鄱陽縣桂湖村四面被水包圍。（圖／CFP）

（九）22年來最大水患　超過7000萬人受災

長江中下游地區6月至9月期間因持續強降雨，發生嚴重洪災，造成28個省份7423.9萬人次受災、271人死亡、5萬棟以上房屋坍塌、直接經濟損失超過2100億元，為1998年以來最嚴重水患。

▲▼澳洲進口到中國的葡萄酒。（圖／路透）

（十）中澳貿易戰開打　加稅、禁運令關係降至冰點

新冠疫情擴散至全球後，澳洲政府4月要求國際社會針對疫情源頭向中國大陸展開調查。疑似不滿澳洲相關舉動，陸方5月宣布禁止4家澳洲牛肉商向陸出口，並對澳洲大麥徵收80.5%的反傾銷及反補貼稅。

此後，更多澳洲出口至大陸的產品被加稅甚至禁運，包含海鮮、木材、葡萄酒，以及煤炭等都受到影響。

▲▼十大政治新聞。（圖／ETtoday）

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