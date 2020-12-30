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美出售駐港領館房產「需中方同意」　汪文斌：根據對等原則

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國政府持有的香港壽山村道37號美國駐港領事館，今年中推出招標，9月份被恒隆地產（0101）以低價25.66億元「爆冷」奪得，原定於30日完成交易。不過，恒隆地產今發公告指，未能完成收購上述房產，因涉及中美外交事務，非買方能控制。下午，大陸外交部新聞發言人汪文斌對此事回應。

汪文斌表示，鑑於美方對外國駐美國使領館房地產管理規定，根據對等原則，中方要求美駐華使領館包括駐香港總領館，在租賃、購置、出售或以其他任何方式獲得或處置房地產，以及實施館舍新建、改建、擴建、修繕等工程時，也必須相應提前向中方提出書面申請，並提供詳細信息，在得到中方書面答覆同意後，方可辦理有關手續。

恒隆地產公告指，恒隆地產及投標人於12月21日，通過其法律顧問收到土地註冊處發出的函件，當中指明美國駐港總領事館不是一般商業主體，而該豪宅不是普通房產。

此外，函件又指，該豪宅的出售涉及中國及美國兩國之間的外交事務，不是一般商業行爲；而中方已告知港府，倘若美國駐港總領事館有意租賃、購置、出售或以其他任何方式獲得或處置任何位於香港特區的房地產，美國政府應提前60天經外交部駐港特派員公署向中國政府提出申請，並提供詳細資訊，在取得中國政府書面答覆同意後，方可辦理有關手續。

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