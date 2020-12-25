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拜登要贏得中美競賽　美學者點名台灣是「潛在爆發點」

▲▼美國第七艦隊伯克級神盾驅逐艦貝瑞號，穿越台灣海峽。（圖／翻攝美國第七艦隊臉書）

▲美國第七艦隊伯克級神盾驅逐艦貝瑞號，日前執行任務穿越台灣海峽。（圖／翻攝美國第七艦隊臉書）

記者陳政錄／綜合報導

拜登將於2021年1月20日正式就任美國總統，針對未來中美關係該如何定位，前美國國防部助理部長約瑟夫·奈伊認為，制定溝通和危機預防管理的程序極其重要，坦言中美面臨的一大危險是，一些偶然事故或事件可能引發危機，進而演變成冷戰甚至熱戰，「台灣、南海和朝鮮半島都可能是潛在『爆發點』。」

大陸鷹派官媒《環球時報》近日專訪美國學者約瑟夫·奈伊、格雷厄姆·艾利森，他們都曾任美國國防部助理部長，前者提出著名的「軟實力」外交學說，後者是「修昔底德陷阱」概念的提出者。

▲▼習近平與拜登2013年在北京會面。（圖／路透）

▲中美關係如何發展，備受關注。圖為習近平與拜登2013年在北京會面。（圖／路透）

約瑟夫·奈伊認為，在拜登的領導下，會看到更具預測性、更少意識形態色彩的對華政策，川普時代那種「充滿個人色彩」的政策變更將不復存在。但他強調，美中一些深層的根源問題始終存在，包括貿易、補貼、知識產權等，不過在一些川普不願與中方合作的領域，如氣候、防疫等，「我想你會看到拜登政府的興趣。」

他定義，美中關係是「合作性競爭」，是「傳統大國競爭」和「新型大國合作」的混合體。因此在風險上，奈伊提到，兩國有必要在各個層面保持不間斷的聯繫，比如政府官員、經濟官員和軍方層面的對話。

奈伊直言，「我們面臨的一大危險是，一些偶然事故或事件可能引發一場危機，而危機又會演變成一場真正的冷戰甚至熱戰。台灣、南海和朝鮮半島都可能是潛在『爆發點』。」

格雷厄姆·艾利森表示，拜登視中國為嚴肅的競爭對手，並決心不僅要讓美國參與競爭，還要贏得比賽。因此，他（拜登）的政府一定不會對中國「軟弱」，而會更「聰明地」打擊那些他們反對的中國計劃。

但艾莉森認為，美國也將同時與中國合作，維護一個我們可以繼續生活的世界。他說，競爭成為兩國的主流，以至於掩蓋了合作，但兩國領導人會意識到，這兩個偉大的國家生活在同一個小星球上，「在這裡，科技（核武）與自然（氣候）將迫使二者共存—因為另一個選項是共同毀滅。」

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