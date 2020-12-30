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7成大陸民眾讚同戰狼外交！　近80%認為「中國國際形象變更好了」

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲71.2%的受訪者認同「戰狼外交」。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

2020年步入尾聲，《環球時報》旗下的環球輿情中心日前以「中國人看世界」為主題，進行了年度民意調查，結果顯示，71.2%的受訪者認同「戰狼外交」，77.9%的受訪者認為中國近年來的國際形象有所提升。

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲調查顯示，中國人對美國的態度是多元而複雜的。（圖／路透）

今年的「中國人看世界」是自2006年以來的第十五次年度民意調查，調查樣本覆蓋16座城市，回收有效問卷1945份。調查顯示，中國人對美國的態度是多元而複雜的，47.5%的受訪者認為「中國與美國」是對中國影響最大的雙邊關係，這個選項已經連續15年居第一，不過比例是歷年來最低的，此前最低的數字出現在2018年（63.5%），去年則高達82.1%。

文章指出，儘管許多西方媒體持續炒作中國「極端民族主義」上升，但此次輿情調查結果顯示，中國人對美國的態度是多元而複雜的，並非可以簡單用「極端民族主義」來形容。

▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

▲學者認為，數據顯示中國人對美國的看法是客觀和務實的。（圖／路透社）

數據顯示，分別有65.6%、53.2%和46.9%的受訪者選擇討厭「川普政府」「美國軍隊」和「美國媒體」，遠高於喜歡這三者的受訪者比例。而對於「美國影視作品」「美國電子產品」「美國體育聯盟」和「美國大學/科研機構」，選擇喜歡的受訪者比例分別是49.9%、43.3%、39.0%和36.3%，遠多於選擇討厭的人。

中國人民大學美國問題學者刁大明指出，這組數據顯示中國人對美國的看法是客觀和務實的，一方面，他們對美國政府單方面損害雙邊關係的舉動感到非常不滿，但另一方面，他們對美國社會和文化的良好印象，並沒有受到美國政客不負責任舉動太大的影響，「這為兩國修復關係奠定了必要的基礎。」

▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

▲2020全國兩會。（圖／路透社）

另外，調查還專門就「戰狼外交」設置問題，結果顯示，71.2%的受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態，當中近一半（47.9%）認為中方對有關「戰狼外交」的回應足夠強硬，超兩成（23.3%）表示不算強硬；有4.5%的受訪者認為外交部的回應比較強硬，應該收斂一些；在2.9%的受訪者看來，外交部的回應太強硬了，需要收斂。

當被問及中國近年來的國際形象發生了怎樣的變化時，77.9%的受訪者給予積極評價，認為中國近年來的國際形象有所提升；不到一成（8.9%）的受訪者認為保持不變；只有6.6%的人認為變差了。

▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

▲77.9%的受訪者認為中國近年來的國際形象有所提升。（圖／路透社）

至於中國國際形象變好的原因，72.6%的受訪者認為，有效控制住了新冠肺炎疫情，是中國在國際社會中形象提升的原因之一。其他重要原因包括「經濟高速發展帶動了全球經濟」（65.6%）、「與全球多數國家保持良好、務實的外交關係」（63.9%）、「認真履行大國的國際責任與義務」（63.4%）等。

值得一提的是，當被問及「您最喜歡哪個國家」時，61.3%的受訪者選擇中國。位列中國之後的「最喜歡國家」是日本（2.6%）、德國（2.5%）、瑞士（2.5%）、法國（2.3%）。從2010年至2020年，美國被受訪者選為最喜愛國家的比例從7.5%下降至不足2%。

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