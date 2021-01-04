台中鴨肉店一夕從Google消失　方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

▲店家嗆女外送員。（圖／網友授權）

記者周亭瑋／綜合報導

台中北屯區某鴨肉店拖單後狠嗆熊貓女外送員，事後被負評大舉攻陷，連黑歷史也不斷遭起底，如今Google Maps已找不到該店家資訊，再度引發網友質疑。事實上，Google官方之前就有公告相關機制，教商家如何移除檔案與營業地點。

女外送員日前指控，該鴨肉店惡意拖單，反被店家狠嗆「不然妳不要做熊貓啊」、「妳在外面不要給我遇到！很跩喔，馬的咧破查某咧，沒有被人家打過是不是」等語。

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囂張行徑曝光後，掀起輿論撻伐，民眾們紛紛一星灌爆給難看；然而，有網友發現，Google Maps已經找不到該店家資訊，點連結網址是一片空白，不禁直呼「為何一夕之間，店家就會從Google消失？」

▲該店被負評灌爆。（圖／翻攝爆怨公社）

其實，Google之前就有公告說明，若商家不想再管理某個營業地點，可將其從帳戶中移除，移除後將無法再管理，但可能會繼續顯示在上面。

公告中提到，移除動作執行後就無法復原，如果想要再次管理該營業地點，就必須重新驗證；同時，也按步驟教業者如何操作。

如何移除一個商家檔案？

1.在電腦上登入Google「我的商家」。登入時所用的帳戶，必須是註冊Google我的商家時使用的帳戶。

2.如要移除單一商家檔案，請按一下該檔案。

3.在左側選單中按一下[資訊]。

4.按一下[關閉或移除這筆商家資訊]，接著[移除商家資訊]，最後[移除]。

如何從Google地圖中移除營業地點？

1.在電腦上前往「Google地圖」。登入時所用的帳戶，必須是註冊Google我的商家時使用的帳戶。

2.在地圖上按下要移除的營業地點。

3.按左側的[提出修改建議]。

4.按[標示為關閉或直接移除]，然後按照畫面上的指示操作。

5.按[提交]。

提出申請後，Google會審查其建議，操作者可能會收到一封電子郵件，當中指出申請處理進度，及審查團隊提出的問題。申請獲准後，就會將該營業地點從Google地圖中移除。