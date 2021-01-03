元旦連假不間斷　台南市政府3日持續派員查核豬原料原產地標示！

▲台南市政府元旦3天連假，共查核1160家次，豬肉產品1318件，結果皆符合規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

豬原料原產地標示新法上路，為讓消費者清楚辨識豬原料原產地及保障肉品安全，台南市政府元旦假期派員至傳統市場、大賣場、便利商店、早餐店、小吃店、速食店及餐廳等場域，查核業者販售或使用豬原料標示原產地之情形，元旦3天連假共查核1160家次，豬肉產品1318件，結果皆符合規定。

衛生福利部公告散裝食品標示新規定、包裝食品及直接供應飲食場所供應之產品含豬肉或豬可食部位原料，應於營業場所明顯處，或於產品外包裝上以中文標示豬原料原產地，讓消費者方便辦識與安心選購。

市府今年已納入查核重點，業者若未依規定標示，將依違反食品安全衛生管理法第22、25條規定，按同法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者，則依違反食安法第28條第1項規定，按同法第45條規定處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，業者務必依販售或使用豬原料之實際產地標示，以免違法受罰。

市長黃偉哲呼籲食品業者，勿購買來源不明之產品，購買豬原料產品應注意產品之標示是否符合規定，並保留交易憑證及其相關文件，同時也提醒消費者，在選購豬原料產品或用餐時，應注意其原產地之標示。消費者若有任何食品安全衛生問題，歡迎洽詢衛生局免費服務專線0800-285-000。

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