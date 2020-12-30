　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園敏盛表揚112名志工　六成逾65歲展現「退而不休」典範

▲桃園敏盛表揚志工。（圖／敏盛志工隊提供）

▲劉宜廉院長(中)感謝敏盛醫療體系副執行長張長榮(右)帶領敏盛志工隊，獲各界肯定。（圖／敏盛志工隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歲末年終，感謝有您！桃園敏盛醫院舉辦溫馨的「志工表揚大會暨在職訓練慶生」活動，院長劉宜廉於頒贈感謝狀表揚112名志工指出，敏盛志工隊表現傑出，主要係獲敏盛醫療體系副執行長張長榮全力支持，而張長榮長年「以身做則」並以企業志工自居，今年榮獲桃園市頒贈企業志工金質獎，以示肯定。▲桃園敏盛表揚志工。（圖／敏盛志工隊提供）

▲桃園敏盛表揚志工。（圖／敏盛志工隊提供）

劉宜廉30日表示，敏盛志工隊201名志工中，超過65歲以上的志工多達六成，而大部分的志工皆是各行各業後退休的銀髮族擔任，展現「退而不休」的典範及重要的生命價值。▲桃園敏盛表揚志工。（圖／敏盛志工隊提供）

▲劉宜廉院長表揚高齡志工曹蓮英(右)。（圖／敏盛志工隊提供）

另外，現年86歲的志工曹蓮英，自幼稚園老師退休後，因媳婦陳燕秋任職敏盛醫院加入敏盛志工隊後，近30年來，分別於學校、婦女會教授土舞風等團康活動，志工服務時數接近1萬小時，而於今年榮獲衛福部金牌獎，是受表揚者中志工服務時數最高的。▲桃園敏盛表揚志工。（圖／敏盛志工隊提供）

▲曹蓮英(左一)帶領志工隊帶動唱。（圖／敏盛志工隊提供）

桃園敏盛「志工表揚大會暨在職訓練慶生」活動，於29日晚間舉行，除了感恩的表揚活動，還有防疫宣導、帶動唱、慶生等，活力十足的帶動唱中，曹蓮英也一如平常，帶領志工樂活健康操，劉宜廉對於曹阿嬤的帶動唱，把健康和活力帶給大家，直言日後院方有乳癌健康衛教宣導，要請曹阿嬤出馬教學。▲桃園敏盛表揚志工。（圖／敏盛志工隊提供）

▲▼桃園敏盛舉辦「志工表揚大會暨在職訓練慶生」活動。（圖／敏盛志工隊提供）▲桃園敏盛表揚志工。（圖／敏盛志工隊提供）

桃園敏盛醫院志工隊於1981年成立，自2008年起迄2019年，在衛生局考評的36家醫院中，年年拿下前三名的優等獎殊榮；敏盛志工隊督導陳燕秋感謝志工隊領頭羊、敏盛醫療體系副執行長張長榮帶領志工隊的各項服務，才有傑出表現。敏盛志工隊除平日於院內進行諮詢、癌末病房陪伴與關懷、義剪等等服務，並走進社區帶領老人律動、弱勢關懷等服務，配合市府推動「志工桃園」政策。

・大罐金盞花化妝水超殺！2390元→1550元　瘋狂濕敷不心疼

ET快訊
後天起禁止轉機　非本國籍禁入境
國內出現英國變種病毒！案792英返台發燒少年病毒比對結果出爐
新冠疫苗搶到2000萬劑　最早3月供貨
翡翠水庫驚見百桶廢液！大台北600萬人險喝下肚　9業者起訴
出現禦寒新霸主！他好奇「極度乾燥怎下神壇？」　網曝真心話
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北彰化水情亮橙燈！用水超過1000度　明年1月6日起減量供水

桃園敏盛表揚112名志工　六成逾65歲展現「退而不休」典範

確保豬隻來源合法性　台南加強肉品市場電宰豬隻交易憑證稽核

為城市降溫打造宜居台中　中市府推動4處光電城食森林減碳655噸

嘉義狂風吹倒8旬翁「機車壓身」　中華電信人員熱心救援

259秒煙火秀點亮花蓮！任賢齊、玖壹壹陪倒數　花縣府呼籲做好防疫措施

花蓮太平洋溫泉季吸3萬人暖心落幕　玖壹壹、任賢齊接續跨年開唱

白河分局刑事小隊長被控洩密　檢調搜索調查訊後交保

台南市政府守護食安　稽查業者是否清楚標示豬原料原產地！

陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

記憶體殺手！超萌圓寶上工囉 爬上棲架10分→ 秒大字趴睡翻

北彰化水情亮橙燈！用水超過1000度　明年1月6日起減量供水

桃園敏盛表揚112名志工　六成逾65歲展現「退而不休」典範

確保豬隻來源合法性　台南加強肉品市場電宰豬隻交易憑證稽核

為城市降溫打造宜居台中　中市府推動4處光電城食森林減碳655噸

嘉義狂風吹倒8旬翁「機車壓身」　中華電信人員熱心救援

259秒煙火秀點亮花蓮！任賢齊、玖壹壹陪倒數　花縣府呼籲做好防疫措施

花蓮太平洋溫泉季吸3萬人暖心落幕　玖壹壹、任賢齊接續跨年開唱

白河分局刑事小隊長被控洩密　檢調搜索調查訊後交保

台南市政府守護食安　稽查業者是否清楚標示豬原料原產地！

陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心

三星勁揚助攻！　韓股漲1.88%「盤中續創新高」

北部人沒聽過成大！百貨櫃哥喊「很近耶~」　網驚：真的不知道

樂天不讓了！也找5洋投　劉玠廷：目前先這樣

廣明女176接觸者「核酸均陰性」　陳時中：大家應該可以比較安心

積分換現金！雲林電子遊藝場暗搞賭博　警逮6人送辦

成年門檻下修！　滿18歲可獨立報稅

大巨蛋來了！新增萬坪辦公室面積　解北市「辦公室荒」

元旦起禁轉機、非本國籍禁入境　本國籍1/15起「要住防疫旅館、集中檢疫」

《FGO冬日祭2020大馬戲團》　粉絲搶合影「伊凡雷帝溜滑梯」留念

北市府跨年照辦　苗博雅疑：管制人力僅200人…如何有效管理？

俄羅斯夫妻養帥炸獵豹＋美洲獅　雪地追逐、拍臀挑釁...超萌反差！

地方熱門新聞

陳時中到基隆廟口！吃鼎邊趖認證台豬

民雄闖民宅毆狗案和解家畜所開罰

春節+寒假親子遊　跟著吳鳳遊中埔

開小客車闖步道　「刁車」受困求助警

停車場直衝安全島　網：絕非基隆人

嘉義市願景館「城市三味」展覽

嘉大春節推精品木盒咖啡

嘉義騎士遭強風吹倒　熱心路人助脫困

王爺總廟南鯤鯓代天府卸新任董事長交接

嘉縣餐飲業者衛生管理分級評核

太平洋縱谷馬拉松人數創新高　

老屋變身　純白星空牆成打卡熱點

城隍廟神轎3D雷射化身文創商品

勞動部貸款助七年級創業圓夢

更多熱門

相關新聞

嘉義縣表揚績優志工

嘉義縣表揚績優志工

嘉義縣是本島老年人口比例最高的縣市，全縣有342隊志工隊，志工人數12,022人，在18鄉鎮市各角落提供服務，其中65歲以上之高齡志工多達4,076人，占總人數34%，人數超過三分之一。嘉義縣長翁章梁和社會局長蕭英成等人在創新學院公開表揚205位志服務獎勵績優志工。

有愛之人必有福　盧秀燕表揚860名志工

有愛之人必有福　盧秀燕表揚860名志工

桃園敏盛　好禮分享關懷弱勢家戶

桃園敏盛　好禮分享關懷弱勢家戶

敏盛微創內視鏡中心　解決立立難安

敏盛微創內視鏡中心　解決立立難安

社區醫療　桃園敏盛扮大雁領航角色

社區醫療　桃園敏盛扮大雁領航角色

關鍵字：

桃園敏盛志工表揚張長榮劉宜廉

讀者迴響

熱門新聞

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面