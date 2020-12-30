桃園敏盛表揚112名志工　六成逾65歲展現「退而不休」典範

▲劉宜廉院長(中)感謝敏盛醫療體系副執行長張長榮(右)帶領敏盛志工隊，獲各界肯定。（圖／敏盛志工隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歲末年終，感謝有您！桃園敏盛醫院舉辦溫馨的「志工表揚大會暨在職訓練慶生」活動，院長劉宜廉於頒贈感謝狀表揚112名志工指出，敏盛志工隊表現傑出，主要係獲敏盛醫療體系副執行長張長榮全力支持，而張長榮長年「以身做則」並以企業志工自居，今年榮獲桃園市頒贈企業志工金質獎，以示肯定。

▲桃園敏盛表揚志工。（圖／敏盛志工隊提供）

劉宜廉30日表示，敏盛志工隊201名志工中，超過65歲以上的志工多達六成，而大部分的志工皆是各行各業後退休的銀髮族擔任，展現「退而不休」的典範及重要的生命價值。

▲劉宜廉院長表揚高齡志工曹蓮英(右)。（圖／敏盛志工隊提供）

另外，現年86歲的志工曹蓮英，自幼稚園老師退休後，因媳婦陳燕秋任職敏盛醫院加入敏盛志工隊後，近30年來，分別於學校、婦女會教授土舞風等團康活動，志工服務時數接近1萬小時，而於今年榮獲衛福部金牌獎，是受表揚者中志工服務時數最高的。

▲曹蓮英(左一)帶領志工隊帶動唱。（圖／敏盛志工隊提供）

桃園敏盛「志工表揚大會暨在職訓練慶生」活動，於29日晚間舉行，除了感恩的表揚活動，還有防疫宣導、帶動唱、慶生等，活力十足的帶動唱中，曹蓮英也一如平常，帶領志工樂活健康操，劉宜廉對於曹阿嬤的帶動唱，把健康和活力帶給大家，直言日後院方有乳癌健康衛教宣導，要請曹阿嬤出馬教學。

▲▼桃園敏盛舉辦「志工表揚大會暨在職訓練慶生」活動。（圖／敏盛志工隊提供）

桃園敏盛醫院志工隊於1981年成立，自2008年起迄2019年，在衛生局考評的36家醫院中，年年拿下前三名的優等獎殊榮；敏盛志工隊督導陳燕秋感謝志工隊領頭羊、敏盛醫療體系副執行長張長榮帶領志工隊的各項服務，才有傑出表現。敏盛志工隊除平日於院內進行諮詢、癌末病房陪伴與關懷、義剪等等服務，並走進社區帶領老人律動、弱勢關懷等服務，配合市府推動「志工桃園」政策。

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