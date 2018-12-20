敏盛「微創脊椎暨神經內視鏡中心」　解決「坐立難安」困擾

▲桃園敏盛「微創脊椎暨神經內視鏡中心」成立。（圖／桃園敏盛提供）

記者楊淑媛／桃園報導

飽受多年腰部痠痛不適之苦的一名40多歲的男性病患，近月來，因突發性左側坐骨神經痛，陣日「坐立難安」！至桃園敏盛醫院神經外科門診求治，經院方以「微創脊椎暨神經內視」手術摘除壓迫神經的部分椎間盤，並在椎間盤突出的第四、五節腰椎椎間置入「新型椎板間動態穩定器」，很快恢復健康。

敏盛醫院神經外科部主任張明元表示，新型椎板間動態穩定器，是治療腰椎退化性疾病導致神經壓迫時，介於單純減壓手術及減壓合併內固定手術之間的一種中間型手術方式，在腰椎椎板間置入動態穩定裝置，讓二節腰椎間還保留活動性，達到生物力學上所謂的動態穩定。

此手術是在椎板和棘突間置入穩定裝置，可穩定病變節段、支撐脊柱，以分散小關節壓力，且有擴大椎管和神經根管的作用，是治療腰椎退化性疾病，重建腰椎動態穩定的新技術。

敏盛醫院20日舉辦「微創脊椎暨神經內視鏡中心揭牌」，由敏盛醫療體系總裁楊敏盛、桃園市政府衛生局局長王文彥、敏盛綜合醫院院長徐仁熙、中心醫療團隊神經外科主任張明元、醫療副院長柯紹華、神經外科醫師蘇篤銘、疼痛科主任姚維正、骨科主任蘇嘉瑞、復健科主任林銘川等人共同揭牌。

總裁楊敏盛指出，敏盛醫院成立桃竹苗第一個微創脊椎暨神經內視鏡中心，將微創器械及神經內視鏡，應用在脊椎及腦部手術，並結合疼痛、營養及復健治療，期望提供脊椎與腦神經疾病患者更好的醫療服務品質。