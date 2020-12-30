上海迎新副市長、公安局長　舒慶接龔道安職缺

▲上海副市長、公安局長舒慶。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

前上海副市長、公安局長龔道安因涉「嚴重違紀」，於9月下旬遭免職後，上海市政府12月30日公告新的人事任免案，決定任命舒慶為上海市副市長、上海市公安局局長。在此之前，他曾任河南省副省長，也是中共十九屆中央委員會候補委員。

12月30日上午，上海市十五屆人大常委會第二十八次會議上，審議並表決通過了有關舒慶的人事任免事項。公開資料顯示，舒慶，男，1964年10月生，滿族，山東青州人，中共黨員，1985年7月參加工作。

▲上海前副市長龔道安於今年9月遭到免去職務。（圖／取自上海市政府官方網站）

舒慶現任十九屆中央候補委員，上海市副市長，市公安局黨委書記、局長、督察長，上海公安學院院長等職。在此之前，他曾在大陸國家環保總局任環境保護部規劃財務司司長等職，並於河南省鄭州市、滎陽市、鞏義市、新鄉市等擔任市委常委、書記、市長等職，曾任河南省副省長、省公安廳廳長。

在此之前，前上海副市長、公安局長龔道安甫於今年8月，遭中共紀監委通報，涉「嚴重違紀」被調查；而後，上海市人大常委會第二十五次會議於9月23日召開，決定免去龔道安的職務，讓他成為今年以來，第三位落馬的中共前政法委書記孟建柱舊部。

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