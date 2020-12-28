午休生完小孩繼續上班！　猛媽棄嬰被抓...丈夫：不知道她懷孕

▲女子趁著午休時間生產，又回去上班。（圖／翻攝自看看新聞Knews）

記者李振慧／綜合報導

上海市浦東發生誇張棄嬰案，一名女子趁午休時間生下男嬰，竟然像沒事一樣回去上班，更誇張的是，她懷孕且生產的事情，丈夫與家人竟然完全不知情，直到警方因棄嬰案上門調查，才讓事件曝光。

浦東書院派出所上月4日接到民眾報案，在自家門口發現一名剛出生男嬰。劉姓男子表示，10點多下班回家，家門口竟然有一名嬰兒在啼哭，身上被很髒的毯子包著，一看就是剛出生的嬰兒。

警方推測，丟棄嬰兒的人很有可能是同一棟大樓住戶，雖然向居委會要了住戶資料，不過仍無法找到嫌疑人物，直到劉男再度提供關鍵線索，他表示男嬰的長相和樓下朱姓女鄰居很相像。

朱女落網坦承，孩子是和丈夫陳男所生，但由於家中已經養5名孩子，懷孕時原本想把孩子打掉，但又心軟便瞞著家人偷偷生下來，因為體型本來就比較大隻家人也都沒察覺異狀。

朱女表示，當天上班突然感到陣痛，知道自己要生了便趁午休時間請假回家生子，下午2時又返回繼續上班，期間孩子則被放在車上，直到晚間8時下班後丟棄在劉男家門口。警方目前依遺棄罪對朱女進行指控，丈夫得知真相則表示，會好好撫養這名孩子。

▼丈夫原本不知道妻子懷孕。（圖／翻攝自看看新聞Knews）

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