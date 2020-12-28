　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

午休生完小孩繼續上班！　猛媽棄嬰被抓...丈夫：不知道她懷孕

午休生完小孩繼續上班！　猛媽棄嬰被抓...丈夫：不知道她懷孕。（圖／翻攝自看看新聞Knews）

▲女子趁著午休時間生產，又回去上班。（圖／翻攝自看看新聞Knews

記者李振慧／綜合報導

上海市浦東發生誇張棄嬰案，一名女子趁午休時間生下男嬰，竟然像沒事一樣回去上班，更誇張的是，她懷孕且生產的事情，丈夫與家人竟然完全不知情，直到警方因棄嬰案上門調查，才讓事件曝光。

浦東書院派出所上月4日接到民眾報案，在自家門口發現一名剛出生男嬰。劉姓男子表示，10點多下班回家，家門口竟然有一名嬰兒在啼哭，身上被很髒的毯子包著，一看就是剛出生的嬰兒。

警方推測，丟棄嬰兒的人很有可能是同一棟大樓住戶，雖然向居委會要了住戶資料，不過仍無法找到嫌疑人物，直到劉男再度提供關鍵線索，他表示男嬰的長相和樓下朱姓女鄰居很相像。

朱女落網坦承，孩子是和丈夫陳男所生，但由於家中已經養5名孩子，懷孕時原本想把孩子打掉，但又心軟便瞞著家人偷偷生下來，因為體型本來就比較大隻家人也都沒察覺異狀。

朱女表示，當天上班突然感到陣痛，知道自己要生了便趁午休時間請假回家生子，下午2時又返回繼續上班，期間孩子則被放在車上，直到晚間8時下班後丟棄在劉男家門口。警方目前依遺棄罪對朱女進行指控，丈夫得知真相則表示，會好好撫養這名孩子。

▼丈夫原本不知道妻子懷孕。（圖／翻攝自看看新聞Knews）

午休生完小孩繼續上班！　猛媽棄嬰被抓...丈夫：不知道她懷孕。（圖／翻攝自看看新聞Knews）

►我該答應女友嗎？

ET快訊
男發燒搭救護車「曾接觸日返台居檢者」　檢驗結果出爐
急凍6°C↓！氣象局罕見開抗寒會議　上一次是霸王級寒流
LINE貼圖年末最大優惠　這樣買6組貼圖免費
24歲男3個月「豪撒160萬」養女友！　真相逆轉
快訊／最強寒流從極地直衝！入冬首發低溫特報來了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

朋友群組瘋傳「上裸女按摩影片」　她一看氣炸：我就是女主角！

26歲毒媽「生下死胎」被捕引發爭議　最高法院同意謀殺罪起訴！

工人向主管要工資被拒　肛門遭「壓縮器灌氣」爆腸慘死！

家中大火1歲女童受困房間！　7歲哥爬窗闖進火窟救出妹妹

路上遭5男集體性侵！　受害女報案「惡警又在小房間對她下手」

睡夢中聞到燒焦味！　9歲童冷靜救援「幾分鐘內」救了整棟鄰居

川普簽署「台灣保證法」　陸：不得實施損害中方利益條款！

午休生完小孩繼續上班！　猛媽棄嬰被抓...丈夫：不知道她懷孕

陸發改委：全國供電趨於平穩　「有序用電」不能涉及民生

繼龍蝦、煤炭後　中國從澳洲進口銅精礦「暴跌77.8%」

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

奴才狂盧店長柴喊「謝謝光臨」！ 牠敷衍汪4聲...親友仍嗨翻：厲害

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

川普簽署「台灣保證法」　陸：不得實施損害中方利益條款！

午休生完小孩繼續上班！　猛媽棄嬰被抓...丈夫：不知道她懷孕

陸發改委：全國供電趨於平穩　「有序用電」不能涉及民生

繼龍蝦、煤炭後　中國從澳洲進口銅精礦「暴跌77.8%」

英國報告估「陸GDP八年超美」　胡錫進：當它「捧殺」別被忽悠

少女「冥婚」21歲車禍男屍！父母收9萬親自動手：撫養她壓力太大

陸積極考慮加入CPTPP　日駐陸大使：觀察是否做好準備

政府結帳！　大陸將治療新冠藥品納入國家醫保目錄

朋友群組瘋傳「上裸女按摩影片」　她一看氣炸：我就是女主角！

陸查獲「監聽小黑盒」造型像行動電源　網友驚：有如鬼魅跟蹤

柯瑞稱勇士開季首勝「意義重大」　灣區中鋒克里斯斷腿恐報銷

她花28元買「心型紙鎮」5年後驚覺價格翻漲30倍　一看真實用途嚇壞

峮峮感謝講一半哽咽「要想想我的心情」KID一旁打氣：不如全講了

她穿裙子搭捷運！70歲嬤一看「嫌太短」急勸：你會引起社會問題

圖書館噴精女大生　大四男到案：我一時衝動...2罪移送北檢

露肚妹來海邊…慘因「衣著不妥」被趕出餐廳！PO文還原現場網挺爆

買YT會員「最大缺點」曝光超懊惱！網有感笑炸：跟社會脫節了

短髮妹在信義區空橋⋯向底下的人狂揮手！仔細一看「是金馬影后」

亂丟垃圾！巡邏員怒翻垃圾堆「挖出帳單」　他地址露餡2天內清光

落後補漲行情兇！高雄三民區50坪房　晚1年買多花100萬

大陸熱門新聞

一家生8胎！10年後收「千萬罰單」工人爸崩潰

孕妻拿2萬回娘家！尪殺光她全家

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

孕婦無症狀感染！發燒痛哭剖腹

少女冥婚21歲車禍男屍！父母收9萬決心處死她

群組瘋傳上裸片　她驚自己是主角

青海再現不明紅光　疑是人為製造

排隊等餐廳 　一坨屎飛來砸她滿頭

身家超10億富豪被「妻子2度狠甩」

學生妹翻牆遭扒光裙子　32秒青春片瘋傳

趙建民：陸民意對兩岸和平不利

墨江哈尼／想生雙胞胎就要來這 超1000對登全球自然發生率之首

8年男友偷吃按摩店女員工！她不堪小三侮辱跳樓亡

1歲女童CT拍出「佩佩豬」　媽傻眼是它！

更多熱門

相關新聞

毒媽生下死胎　被謀殺罪起訴

毒媽生下死胎　被謀殺罪起訴

美國加州26歲女子貝克爾(Chelsea Becker)去年生下一名男嬰，然而男嬰一出生便是死胎，驗屍發現體內含有大量甲基苯丙胺，她才坦承懷孕期間仍有吸食毒品，而面臨謀殺罪起訴。

孕妻拿2萬回娘家！尪殺光她全家

孕妻拿2萬回娘家！尪殺光她全家

趁妻坐月子偷吃！小三還向友炫：我很會

趁妻坐月子偷吃！小三還向友炫：我很會

醫曝「殺手級睡姿」傷胃！眼壓恐過高

醫曝「殺手級睡姿」傷胃！眼壓恐過高

陸第二艘075兩棲攻擊艦　首試航

陸第二艘075兩棲攻擊艦　首試航

關鍵字：

午休上海浦東生子懷孕棄嬰

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

陳建州深夜連續道歉4次！

鍾明軒點名「統領誠品店員不專業」！

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

疫情升級　101首度取消跨年派對

一家生8胎！10年後收「千萬罰單」工人爸崩潰

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面