山東艦航母擬於南海「戰備演訓」　環時：不排除承擔驅離任務

▲大陸首艘國產航母山東艦。（圖／取自中共解放軍海軍官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸首艘國產航母山東艦，可能在跨年期間赴南海進行軍事訓練，並承擔「戰備巡航」任務。據大陸鷹派官媒《環球時報》引述消息人士稱，綜合三亞海事局近日發布三則航行警告，不排除是以航母為核心的海上編隊訓練。

大陸海南三亞海事局28日晚間，連續發布的三則「航行警告」內容，海南島西南部、南部、東南部所示座標諸點連線海域，將於12月29日到隔年1月7日，進行軍事訓練，禁止任何船隻駛入；環時報導稱，從地理位置來上，所述海域基本都位於西沙群島西北海域。

▲海南海事局28日晚，連續發布三則航行警告訊息。（圖／取自大陸國家海事局官方網站）

因此，大陸軍事專家分析認為，這不排除是以航母為核心的海上編隊訓練，「訓練內容可能會包括以編隊防禦為課目的實際使用武器，以及艦載戰鬥機突擊海上目標的攻擊訓練等。」

在此之前，中共解放軍海軍發言人劉文勝21日表示，山東艦航母編隊20日順利通過台灣海峽，赴南海相關海域展開訓練。而後，大陸有消息顯示山東艦先停靠於三亞母港，但最新衛星圖片發現，山東艦已不在港口內。

山東號航空母艦上一次曝光，是12月17日正式入列解放軍滿周年前，官方曝光其於渤海海域，進行23天海訓的部分訓練畫面，當時航母拖車、直-18F直升機與殲-15都排列在航母甲板之上。其中，編號為3開頭的殲-15，正進行起飛降落訓練，實現最大架次出動回收（在規定時間裡，航母艦載機最大起飛次數）。

大陸軍事專家宋忠平說，山東艦抵達母港（三亞）停靠補給後就投入軍事訓練，是很正常的事，一方面因為任務重，訓練課目多，需要加大訓練力度，盡快形成完整的戰鬥力和保障力。他補充，若在訓練中遇到他國艦機的挑釁，為了確保自身訓練的安全，在必要的時候，山東艦會臨時擔負對他國艦機實施驅離的任務。

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