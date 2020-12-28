陸查獲「監聽小黑盒」造型像行動電源　網友驚：有如鬼魅跟蹤

▲大陸監聽小黑盒偽裝成行動電源。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸手機竊聽犯罪器材越來越隱密，江蘇省南京警方摧毀一條包括生產廠家、銷售代理在內的生產銷售定位、竊聽、偷拍設備的網路黑色產業鏈。業者利用市面上最新的「監聽小黑盒子」，偽裝成行動電源輕鬆遠端遙控監聽、定位，手法高明難以讓當事人察覺。

《央視》報導，大陸警方抓獲竊聽集團犯罪嫌疑人28名，繳獲相關設備2000多個。警方調查發現，這些設備被生產者偽裝成行動電源，可以在使用者不知情的情況下，被人遠程定位、軌跡查詢、遠程錄音等，涉嫌侵犯個人訊息。

實際追蹤發現，隱藏在行動電源裡的「小黑盒」大概是一個火柴盒大小，還有專屬的手機APP，設定好就能實時觀察車輛的行駛軌跡以及遠程監聽，監聽聲音就像跟對方打電話那麼清楚。此外，APP的界面中，還有一個「遠程錄音」的按鈕，啓動後，這段對話就被存到手機。

▲大陸監聽小黑盒還有專屬APP 。（圖／翻攝 央視）

只要在被竊聽者身邊放置這樣一個GPS定位器，就相當於放了一個保持通話的手機。一切聲音會被傳到竊聽者的手機上，甚至被錄音，被而竊聽者對發生的這一切卻渾然不知。不少大陸網友表示，「有如鬼魅跟蹤竊聽」、還有人說「跟朋友聊天的話題，手機立即推送相關內容，真的好可怕。」

目前，大陸GPS定位器這類產品尚未列入國家強制性產品認證目錄。但在此基礎上增加麥克風收音等功能卻沒有相關管理規定，形成監管的盲區。而生產廠家和銷售商家也正是利用這種監管盲區，在這類產品銷售推廣廣告中，進行或多或少的明示暗示其隱藏功能。

報導指出，大陸2015年起實施的《禁止非法生產銷售使用竊聽竊照專用器材和「偽基站」設備的規定》明確禁止自然人、法人及其他組織非法生產、銷售、使用竊聽竊照專用器材。《最高人民法院關於行政訴訟證據若干問題的規定》第五十七條也明確規定，以竊聽手段獲取的材料不但不能作為定案依據，行為人很可能還要承擔相關的法律責任。

由於竊聽器材的市場無法可管，大陸專家也呼籲，隨著科技的發展，法律應該同步跟進，規範這類利用新技術手段實施的違法行為。