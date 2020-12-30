何志偉中執會後做病毒檢測掀緊張　黨內高層開會將新增防疫關卡

▲民進黨立委何志偉。（圖／何志偉臉書）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委何志偉在23日中常會後表示，自己有身體不適，頭暈、喉嚨腫等症狀，一度引起黨內與會中常委、採訪記者們的緊張。為此，民進黨30日中常會也因應疫情升溫，強化防疫措施，未來與會黨內高層，除了在大樓一樓由警衛量測體溫外，在進入會議室前，還要再量一次體溫，等同二度確認每一位與會者的健康狀況。

由於紐籍機師確診，他的活動範圍與何志偉的選區有重疊，何志偉在23日中常會之後，感到身體不適，趕緊就診進行病毒檢測；他也透過臉書表示，他快篩後就一直在家中休息，喝了熱湯、泡了熱水澡，感覺精神好多了。

不過，何志偉此舉確實也引起當天與會中常委、中執委，以及採訪記者們的一片緊張。在執會中的民進黨立委王定宇，就坐在何志偉的旁邊，他也發聲批評。不過，所幸何志偉的檢驗報告出爐，檢驗結果確定為陰性，才讓大家鬆了口氣。

為此，民進黨中央30日舉行中常會，將強化防疫措施，除了在黨部一樓由警衛逐一為每一位上班同仁量測體溫之外，以後只要參與中常會、中執會的黨內高層幹部，不論是秘書長、副秘書長，或是中常委、中執委，都必須再量一次體溫，等於必須經過兩道關卡，確認身體狀況無虞，才能進行會議。

此外，蔡英文下午也將以黨主席身份發表年終談話，也為了防疫，只開放少數攝影記者進入會議室拍攝，也都必須量測體溫，確認身體狀況才能進行拍攝工作；而大部分的文字記者，則在記者室內觀看轉播畫面。未來如果民進黨中常會有開放讓記者與會採訪，也都比照此模式，每一位入場的記者都需量體溫才能採訪。