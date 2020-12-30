女高中生染疫「3天內死亡」　無疾病史！媽淚控：病毒吃掉我女兒

▲美國一名女高中生感染新冠肺炎，3天之內病情惡化，不幸身亡。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國新冠肺炎死亡人數已突破33.5萬人，據媒體報導，芝加哥一名18歲高中少女染疫後頭痛劇烈、喉嚨與全身疼痛，在3天之內病情加劇、不幸死亡，而且生前沒有任何潛在疾病。少女母親心碎表示，新冠病毒真的把女兒給「生吞活剝」了。

根據美國ABC7報導，就讀林肯大道東部高中（Lincoln-Way East High School）三年級的莎拉（Sarah Simental）感染新冠肺炎，在聖誕節前的23日突然頭痛加劇，喉嚨和全身也開始疼痛，因此到當地醫院就診，但病情再度惡化。醫生用空運將她轉院至芝加哥大學醫院治療，仍不幸在26日身亡。

莎拉的母親黛柏拉（Deborah Simental）表示，莎拉生前沒有任何健康問題，也沒有固定服用任何藥物，卻在3天之內迅速惡化，新冠肺炎簡直把女兒給「生吞活剝（just ate her through）」，「聖誕節當天莎拉哭著打電話給我，說想回家過節，我只好向她保證，出院之後我們再補慶祝，但她卻等不到了。」

莎拉的父親賽門塔爾（Don Simental）說，「我簡直無言以對，不敢相信事情怎麼會這麼快地發生。」黛柏拉也補充，莎拉即將從高中畢業，原本想從事動物照護工作，她在難以想像的疼痛之中，仍安慰家人稱自己會好起來，只要撐過就會沒事，「任何父母都不應該眼睜睜看著自己的孩子經歷這些。」

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