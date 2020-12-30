中國下修2019年GDP　增速降0.1個百分點至6%

▲中國國家統計局經最終核實，於2020年GDP發布前半個月，公布2019年GDP修正數據 。圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國國家統計局30日發布修正數據，指出經過最終核實，2019年的國內生產總值（GDP）總量應為98兆6515億元（人民幣，下同），年增率應為6.0%，較年初公布數據下降。

根據中國國家統計局今年1月17日上午，發布的2019年國民經濟運行情況，GDP總量達99兆865億元，按可比價格計算，年增率為6.1%，符合年初設定6到6.5%之間的預期目標，但較2018年的6.6%繼續放緩，達到29年來新低。

▲中國國家統計局關於2019年國內生產總值（GDP）最終核實的公告。（圖／翻攝中國國家統計局網站）

惟統計局指出，根據國家核算和數據發布制度規定，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟，官方對2019年2019年GDP數據進行了最終核實，主要結果包括GDP現價總量，比初步核算數減少了4350億元，年增率比初步核算數下降0.1個百分點。

中國國家統計局並公布各類別核算表，其中數據下修變動主要來自第二產業，最終核算後，較初步核算數據減少了5494億元，又以工業中的製造業為最多，減少了5038億元，另第三產業則是增加了1138億元。

中國官方將於2021年1月18日，公布2020年的GDP數據，按照已公布數據顯示，2020年第一季，中國GDP成長率年減6.8%，第二季轉正至3.2%、第三季成長4.9%，累計前三季增長率為0.7%。

在新冠肺炎疫情的背景下，中國預計成為全球範圍內，唯一在2020年實現增長的主要經濟體，其數據公布備受關注。綜合中國社科院、亞洲開發銀行、中國宏觀經濟論壇（CMF）等權威預測，中國2020年GDP增速可能在2%到3%左右，2021年預期值則在6.8%到7.8%之間。

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