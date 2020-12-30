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跨年夜開搶！OK mart「Q版國旗口罩」來了　還有「I ♥ Taiwan」字樣

▲▼OK mart開賣國旗口罩。（圖／業者提供）

▲OK mart開賣超可愛國旗口罩。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

這款口罩一定要收！為迎接元旦，繼各大量販通路紛紛先後推出立體款國旗口罩後，OK mart強勢打造Q版國旗口罩，口罩上印了滿滿國旗配色的台灣圖案，還寫著「我愛台灣」的字樣，12月31日限定只在行動超商OK move販售，數量有限，要搶要快。

▲▼OK mart開賣國旗口罩。（圖／業者提供）

▲國旗口罩十分應景。

為台灣打氣！OK mart推出全新國旗款口罩，白色口罩上印了國旗藍紅配色的台灣圖案，還可愛的寫上「I ♥ Taiwan」，元旦戴上肯定超應景，健好三層防護成人口罩國旗款每包10入裝，12月31日跨年夜限定、限量在行動超商OK move獨家開賣，數量有限、售完為止。

▲▼萊潔推全新軍綠、天藍迷彩口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專）

▲萊潔推全新軍綠、天藍迷彩口罩。（圖／翻攝萊禮生醫臉書粉專）

另，同樣在跨年夜開賣的還有萊潔「玩色•迷彩系列」第二彈口罩，這次推出全新「軍綠色」、「天藍色」迷彩口罩，吸睛度十足，而身為專業軍事迷絕對是要收這款經典軍綠色口罩，選用叢林綠迷彩為主色系配合不同色階，再和土色系混搭。

而另一款天藍色迷彩口罩，同樣是以不同色階的藍色刷上手繪迷彩圖紋，有著濃厚日系街頭潮流感，同樣超欠收，12月31日跨年夜開賣，50片一盒裝，只在萊爾富、家樂福、大樹、佑全、札幌藥妝、墊腳石限定販售。

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