衝嚐鮮！超商推「林聰明香辣沙鍋菜」　加碼吃超夯「屯京拉麵」鮮食

▲全家暖冬鮮食登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

嘉義超夯「林聰明沙鍋魚頭」超商也吃得到了！看準冬季商機，全家宣布推出台日美食雙饗宴，不僅攜手嘉義霸主「林聰明」打造聯名「林聰明香辣沙鍋菜」，更搬出去年平均每分鐘就賣出3碗的「屯京拉麵」聯名系列拉麵，12月16日起就能開吃了。

▲首度攜手林聰明推林聰明香辣沙鍋菜。

天氣愈來愈冷，為搶攻暖食商機，全家首度找來嘉義扛霸子「林聰明沙鍋魚頭」推出聯名「林聰明香辣沙鍋菜」，採用林聰明獨家家傳香辣醬，並以其傳統沙鍋菜為發想，就是要將正港南台灣味搬進超商，明（16）日正式開賣。

這次去年一推出就超夯的屯京拉麵聯名系列也重磅回歸，通通是選用中粗捲麵搭配不同湯頭，這次有全新「麻辣豚骨口味」以及經典「東京豚骨風味拉麵」，配料可是放進了國產豬製成的叉燒、溫泉蛋、筍乾及蔥花，十分豐富，16日原味豚骨口味搶先開賣，麻辣口味23日接棒。

▲屯京拉麵聯名系列重磅回歸，還推全新麻辣口味。

另，全家也攜手「Royal Host 樂雅樂」推出小份量的「日式可可咖哩飯」、「咖哩豬肉烏龍麵」等鮮食，12月16至12月29日也祭出購買指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元。

▲▼OK mart也推出全新聯名韓系美食。（圖／業者提供）



除外，看準台人熱愛韓國美食，OK mart也攜手「醄醴敬妻泡菜」打造3款鮮食，首推「歐巴炸雞泡菜炒飯」，將去骨雞腿肉裹上韓式風味醬，再搭配泡菜製成粒粒分明的炒飯，也將泡菜與燒肉片結合，包裹在酥脆海苔中成為泡菜燒肉三角飯糰，讓早餐多了新選擇，而最後這款「韓式泡菜部隊鍋」，放滿了必備的起司、火腿、韓式魚板、豬五花片，冬天吃最暖心，16日全門市開賣。

【你可能也想看】

►桂冠巧克力湯圓賣300萬全捐了！7萬盒開放免費申請索取

►永和人吃了35年！新北唯一「必勝客歡樂吧」確定收攤 只營業到12/9

►快訊／遭切割後首發聲 福灣：願承擔合作品牌所有銷售損失

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來