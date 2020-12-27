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扯爆！春水堂驚見「湯鍋變泡腳桶」挨轟噁心死　業者回應了

▲▼春水堂遭爆員工將煮食物給客人吃的鍋子拿來當作洗腳桶。（圖／翻攝靠北春水堂2.0臉書專頁）

▲春水堂遭爆員工將煮食物給客人吃的鍋子拿來當作洗腳桶。（圖／翻攝靠北春水堂2.0臉書專頁）

記者蕭筠／台北報導

玩笑開過頭？創立近40年的台灣茶飲品牌「春水堂」近日遭民眾於網上爆料，內部員工竟將煮食物給客人吃的鍋子拿來當作洗腳桶，照片曝光引發熱議，挨轟「噁心死了。」對此，業者緊急出面道歉坦承確有此事，但澄清鍋子為當日要報廢之鍋子也確實於當日丟棄，並表示對於該員工已進行懲處，而此事引發大眾觀感不適之處，未來將會更審慎小心。

臉書粉專「靠北春水堂2.0」23日PO出一張照片，畫面中驚見疑春水堂員工玩過頭，將看起來像是煮食物的湯鍋放在地上，並想要將腳放入其中泡，引來大批民眾傻眼直呼「所以供應給客人用的鍋子可以當聖誕趴洗腳道具欸」、「好噁。如果拿裝食物的鍋來泡腳，那間店店長是不是記個過，督導不周」。

對此，春水堂稍早作出最新回應表示，經查確實有此事件，但澄清「分店員工於下班後臨時起意自行挪用當天燒壞要報廢的鍋子，鍋子已於當日活動結束後丟棄，每日店內也都有進行閉店清潔打掃。」而擅自挪用公司器皿屬違反公司規範行為，該名員工也已受到懲處，業者也再三致歉說：「此事引發觀感不適之處，我們感到非常抱歉，未來也會再更審慎小心。」

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