每人限購1盒！家樂福開賣夢幻小雛菊、櫻花口罩　國旗款同步登場

▲家樂福開賣夢幻小雛菊、櫻花口罩。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

繼推出聖誕節限定口罩後，家樂福再度祭出3款全新醫用口罩，有小雛菊、櫻花以及國旗款，其中，雛菊、櫻花滿版口罩夢幻到不行，2款全台總共只有5900盒，限定只在量販店販售，而國旗款是立體口罩，5入一包裝只有6500包，即日起正式開賣，每人限購1盒。

▲國旗口罩同步登場。（圖／業者提供）

家樂福宣布開賣全新3款口罩，其中，有少女最愛的小雛菊、櫻花粉清新宣言成人醫用平面口罩，滿滿的雛菊、櫻花印在口罩上十分夢幻，小雛菊款限量3300盒，櫻花款限量2600盒，通通為30入一盒，而國旗立體款為台灣康匠品牌，5入1包，全台限量6500包，以上3款式每人僅限購1盒，即日起於全台量販門市正式開賣。

提醒國旗口罩於北投，重慶，花蓮，中平，北大，林口，土城，北港，虎尾，埔里，大墩，澄清，中華，新營，仁德，金門，台東，新仁，成功店未販售。

▲OK mart開賣聖誕節口罩。（圖／業者提供）

另，OK mart今（24）日也開賣聖誕限定口罩了，推出健好三層防護成人聖誕款口罩，白色口罩印上了滿滿應景小物，像是聖誕樹、星星等，吸睛度十足，每包10入，即日起於全台門市販售中，APP會員至1月6日前還享優惠價，數量有限，把握機會入手。

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