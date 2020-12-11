0.1克拉鑽石項鍊、耳環一萬有找！超商「雙12限定」優惠懶人包　

▲OK mart雙12再度開賣鑽石。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

鑽石又來了！搶攻雙12商機，除各大電商、賣場祭出優惠搶客外，超商也加入戰局，繼今年七夕開賣鑽石項鍊後，OK mart再度推出鑽石系列，這次一共有2款項鍊、2款耳環選擇，通通鑲上了0.1克拉的鑽石，閃到不行，且通通萬元有找，最低下殺72折，狂省3000元，每一款各限量10組，明（12）日起正式開放預購。另12日當日還有OK CAFÉ限定品項買2送2優惠，一定要省一波。

▲「星芒」系列鑽石項鍊、耳環。

OK mart今年七夕首度販賣鑽石項鍊，萬元以下的超俗折扣短短一周40條就全賣光，這次再看準小資市場，於雙12找來VIVIDVENTURE亞帝芬奇手工打造共2系列、4款鑽石項鍊及耳環，其中，「星芒」系列選用圓形造型展現鑽石的迷人光芒，項鍊以14K金台和14K金鍊為主體，搭配總重量10分、0.1克拉的天然鑽石，耳環則是以10K金台搭配總重量10分的天然鑽石。

▲「方糖」系列鑽石項鍊、耳環。

另一款「方糖」系列，方正的百搭造型俐落簡單，項鍊部分同樣是以14K金台和14K金鍊為主體，搭配總重量10分的天然鑽石，耳環也是以10K金台並搭配總重量10分的天然鑽石，2款鑽石項鍊只要8800元，較原價狂省3000元，等於打了75折，鑽石耳環優惠價更只要6600元，直接打72折，4款限量各10組，明（12）日開放門市預購。

▲OK CAFÉ雙12也有優惠。（圖／記者蕭筠攝）

除了鑽石項鍊、耳環外，OK mart於門市、雲端也推出OK CAFÉ雙12優惠，12月12日當天凡購買大杯熱、冰莊園美式或大杯熱、冰莊園拿鐵即享買2送2優惠（限同品項），OK mall則是購買大杯熱、冰莊園美式或大杯熱、冰莊園拿鐵享買10送10再送588點會員點數，把握機會喝起來。

●全家

歡慶雙12！全家也於會員APP「隨買跨店取」、旗下電商平台「全家行動購」同步推出優惠，其中，「隨買跨店取」即日起至12/31，每日都有飲料、鮮食、零食等多項商品限量優惠，全家行動購部份，明（12）日當日上午11時至晚上9時，每個整點皆會推出快閃商品特賣，最低下殺33折起。

●7-11

為迎接雙12，7-11也於OPEN POINT行動隨時取推出「雙12有購嗨優惠活動」，即日起至13日連3天有CITY CAFE大熱拿鐵或大熱美同品項「買22杯送11杯」，CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶或熱英式紅茶，同品項「買12杯送6杯」，每一會員帳號每品項限購2組，數量有限，售完為止。

▲7-11雙12優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富



萊爾富則於「Hi-Life VIP」APP、虛實整合萊購物平台、線下門市推出雙12多項好康回饋，其中，「Hi-Life VIP」APP內的「雙12下殺」館，15日前有Hi Café 大杯熱美式咖啡、拿鐵享同品項「買12送12」，以及多項商品12件組，最低下殺4.5折起，使用Hi點折抵消費金額還可再回饋4%點數。

明（12）首日加碼在「Hi-Life VIP」APP推出iPhone12 Pro 128GB和256 GB系列限量手機預購活動，除可享有Hi點2倍送，還有機會參與「會員年終慶」抽iPhone12 Pro手機活動，等於買1支再抽１支。

▲萊爾富雙12於APP推出iPhone12限量手機預購活動。（圖／萊爾富提供）

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