4萬盒「天使藍口罩」12/15萊爾富開賣！醫護人員限定　網讚：超暖心

▲萊傑最新「天使藍口罩」只限醫護人員購買。（圖／翻攝自R＆R萊禮生醫粉專，下同）



記者周姈姈／台北報導

自疫情爆發以來，站在第一線的醫護人員每天都用生命守護大家的健康，為此，萊傑再度推出新色「天使藍」，將於12/15～24上架萊爾富，和過去不同的是，這次天使藍口罩僅提供醫護人員購買，而且僅會生產4萬盒，賣完了也不會補貨，是一份獻給醫療護理人員的專屬驕傲。

萊傑「玩色．炫彩系列」繼開放松石綠口罩預購後，現在又推出專屬醫護人員的「天使藍」口罩，將於12/15～24上架萊爾富，一盒50入裝定價399元，醫護人員每人限一手機一證件購買一盒，需本人前往門市購買，超商職員會現場核對醫療工作證件，另外還會加碼贈送醫護人員萊爾富30元折價金。

▲天使藍口罩只會生產4萬盒，賣完也不會在生產。



和過去不同的是，天使藍口罩只會生產4萬盒，賣完了也不會繼續生產，萊傑在粉專上表示「我們無法改變醫護人員在第一線遇到疫情時的危險，但萊傑能用專屬你們的天使色彩讓你們在工作時也可以感受到我們獻上的小小溫暖，請記得我們也一直都在。」

不少網友得知天使藍口罩開賣的訊息後，紛紛在萊傑粉專底下留言「謝謝萊傑，超級貼心」、「很貼心的活動」、「謝謝萊傑很大器地安排，讓醫護人員不用搶排隊預購」、「雖然無法購買但還是感動萊傑的用心」。