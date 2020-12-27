第二彈！萊潔打造經典「軍綠」、「天藍」迷彩口罩　6通路跨年夜開搶

▲萊潔推全新軍綠、天藍迷彩口罩。（圖／翻攝萊禮生醫臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

迷彩控又有新選擇！繼推出暗黑、粉紅2款迷彩口罩後，萊潔「迷彩系列」醫療口罩再度打造最新「軍綠」、「天藍」款式，尤其必收的絕對就是經典的軍綠迷彩口罩，選用3種不同色階的綠色手繪迷彩圖紋，搭配象徵大地的土色系，軍事控也淪陷，12月31日起6通路限定開賣。

▲▼軍事迷必收經典軍綠迷彩口罩，天藍迷彩口罩則吸睛度十足。



萊潔「玩色•迷彩系列」第二來襲，這次強勢登場的是「軍綠色」、「天藍色」迷彩口罩吸睛度十足，而身為專業軍事迷絕對是要收這款經典軍綠色口罩，選用叢林綠迷彩為主色系配合不同色階，再和土色系混搭，而另一款天藍色迷彩口罩，同樣是以不同色階的藍色刷上手繪迷彩圖紋，有著濃厚日系街頭潮流感，同樣超欠收，12月31日跨年夜開賣，50片一盒裝，只在萊爾富、家樂福、大樹、佑全、札幌藥妝、墊腳石限定販售。

▲▼全家開賣寶可夢、KAKAO FRIENDS醫療口罩。（圖／業者提供）



另外，全家也將在明（28）日開賣療癒寶可夢、KAKAO FRIENDS醫療口罩，推出的8款式通通可愛破表，像是這款滿版皮卡丘，選用黃色口罩印上滿滿皮卡丘，仔細一看口罩上的皮卡丘還有不同表情，另外還有2款卡比獸造型，以湖水綠的口罩顏色搭配卡比獸的萌臉，還有用深藍線畫出胖嘟嘟卡比獸的樣式，讓人瞬間被圈粉，而最後一款是滿版梗鬼黑色口罩，十分有個性，4款式限量15000盒。

而韓國最強人氣卡通「KAKAO FRIENDS」同樣也有4樣式選擇，滿滿的萊恩、桃子被印在口罩上實在是可愛到不行，有粉紅色的桃子款、水藍色萊恩款以及黑、白的綜合款，全部都超欠收，4款式也限量15000盒，12月28日正式開賣採限店販售，單款一盒，隨機出貨不可挑款，販售數量依各店庫存為準，消費者可到店詢問。

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