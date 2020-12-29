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會計轉行寵物美容師　勞動部貸款助七年級創業圓夢

▲陳芊如轉戰寵物美容業學技術，並向勞動部申請微型鳳凰創業貸款，在市區開起寵物美容工作室圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳芊如轉戰寵物美容業學技術，並向勞動部申請微型鳳凰創業貸款，在市區開起寵物美容工作室圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

75年次、擁有財經碩士高學歷的陳芊如，因熱愛毛小孩，毅然辭去原本會計工作，轉戰寵物美容業學技術，後來向勞動部申請微型鳳凰創業貸款，在市區開起寵物美容工作室圓夢，雖才開業１年多，但憑著細心手藝與熱情服務，吸引不少飼主帶著毛小孩上門做美容。

走進店內，明亮、開放式空間讓人印象深刻，飼主能隔著大片透明玻璃，看到毛小孩美容的狀態與過程，陳芊如說，近年寵物經濟崛起，毛小孩的清潔不是洗去髒污就好，還要針對毛質與皮膚狀況選用合適洗劑，進行深層清潔護理與美容，不僅可改善皮膚問題，也能讓寵物美美的，主人可以更親密與毛小孩互動。

談起踏入這行原因，陳芊如說，因她從小很喜愛小動物，夢想有天能開店照顧毛小孩，畢業後到藥局做會計，因不想一成不變的工作模式，決定離開舒適圈，到連鎖寵物美容店當助理學技術，期間還拿到寵物美容丙級證照，後因小孩出生，為陪伴孩子成長，決定自行創業，向勞動部雲嘉南分署申請創業貸款圓開店夢想。

▲陳芊如轉戰寵物美容業學技術，並向勞動部申請微型鳳凰創業貸款，在市區開起寵物美容工作室圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「用熱情做事才能感受溫度」，陳芊如強調，每個毛小孩都有不同性格，從事寵物美容業除要對動物有愛心外，還需有熱情、耐心與好體力，她說，專業的寵物美容師通常會先花時間與毛小孩互動，了解習性、安撫其緊張情緒，才不會讓彼此受傷，也因陳芊如的專業獲消費者肯定，儘管美容價格比坊間寵物美容連鎖店稍貴，還是吸引許多飼主買單。

而創業初期面臨沒客人的低潮，陳芊如說，堅持與熱情是關鍵，後來也與創業顧問討論，調整行銷策略，主打不傷皮膚的日本醫美級洗劑商品，強調預約制、一對一服務，知名度才漸打開，她建議想創業的朋友，可透過政府資源協助，讓你在創業路上不孤單。

▲陳芊如轉戰寵物美容業學技術，並向勞動部申請微型鳳凰創業貸款，在市區開起寵物美容工作室圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟說，創業者在創業過程常面臨營運、資金與行銷等問題，提醒想創業的女性或中高齡朋友可申請微型鳳凰創業貸款，該貸款最高額度200萬元，有低利率、免保證人、免擔保品、前2年免利息、免費創業課程、免費創業輔導六大特色，分署今年也成功協助近百人開店圓夢，諮詢專線0800-092-957。

可以深層清潔毛孔

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