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取締車輛噪音聲音照相元旦上路　抓高噪音汽機車再添法寶！

▲汽機車製造噪音惹民怨！台南市環保局新添查緝法寶「聲音照相」，將在2021年元旦上路，拍到超標將依法開罰1800至3600元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲汽機車製造噪音惹民怨！台南市環保局新添查緝法寶「聲音照相」，將在2021年元旦上路，拍到超標將依法開罰1800至3600元。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

汽機車製造噪音惹民怨！台南市環保局新添查緝法寶「聲音照相」，將在2021年元旦上路，稽查人員將在全市機動架設儀器稽查，尤其是民眾陳情及高噪音車好發路段，汽機車通過儀器前，只要噪音超過管制標準立即開拍取締，拍到超標將依法開罰1800至3600元。

聲音照相科技執法，重點在遏阻噪音妨礙安寧，環保局表示，陳情及高噪音車好發路段將會格外加強取締，例如山區追焦聖地182線道、174線道、台3線等，市區主要幹道的東門路、健康路、永華路、中華路、北安路等。

▲汽機車製造噪音惹民怨！台南市環保局新添查緝法寶「聲音照相」，將在2021年元旦上路，拍到超標將依法開罰1800至3600元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，噪音令人煩噪，也不利健康。環保局善用科技輔助，強化高噪音車輛稽查效能，值得肯定。車輛只要沒有過度或不當改裝，或刻意製造噪音的操駕行為，就不會有超標的疑慮，民眾不用過度擔心。

依機動車輛噪音管制標準，速限50公里公以下道路，管制標準為86分貝，速限超過50公里、小於70公里以下的道路管制標準為90分貝。聲音照相科技執法如同超速照相取締，判定違規後會直接開罰。

▲汽機車製造噪音惹民怨！台南市環保局新添查緝法寶「聲音照相」，將在2021年元旦上路，拍到超標將依法開罰1800至3600元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑指出，「聲音照相儀器」擁有三重國家級認證，品管合格，也會依規定時間辦理儀器校正，加上對於違規案件判定流程有「雙重把關」機制，以確保執法公信力。

▲汽機車製造噪音惹民怨！台南市環保局新添查緝法寶「聲音照相」，將在2021年元旦上路，拍到超標將依法開罰1800至3600元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾若發現噪音車輛，請協助記錄下車號、發現地點、發現時間、妨害安寧事實及違規證據資料（影像、照片），至噪音車檢舉網站 ( http://noisecar.epa.gov.tw/public/pub_news.asp)檢舉，環保局將辦理通知到檢作業。

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