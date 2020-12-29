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元旦捐熱血抗寒展愛心　冬山鄉香和守望相助隊部：讓愛延伸

▲▼元旦到冬山鄉香和守望相助隊部捐血，讓愛延伸。（圖／冬山鄉民代表李蕣莉提供，下同）

▲▼元旦到冬山鄉香和守望相助隊部捐血，讓愛延伸。（圖／冬山鄉民代表李蕣利提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

還在想元旦要做什麼活動最有意義嗎？宜蘭冬山鄉香和守望相助隊長戴定國與鄉代李蕣利號召，在元旦當天於守望相助隊部舉辦捐血活動，讓新年第一天開始，就充滿愛與希望！

▲▼元旦到冬山鄉香和守望相助隊部捐血，讓愛延伸。（圖／冬山鄉民代表李蕣莉提供，下同）

李蕣利表示，盼香和小小地方能蔓延大大溫馨，元旦9時至16時，在冬山鄉香和守望相助隊隊部（宜蘭縣冬山鄉香和路33號）舉辦的「捐血有你、讓愛延續」愛心捐血公益活動，包括冬山鄉民代表李蕣莉服務處、元心舍、劉阿春女士、同榮食品實業公司、台化公司龍德廠、慈心華德福高中家長會、香和環保回收志工服務隊等，提供了豐富的熱血感恩禮要送給熱血又有愛心的民眾們（數量有限，送完為止）。

而凡捐血250cc即贈精美禮品，包含有：米1包、洗潔精、背包袋、同榮食品魚罐，前150名捐血的朋友們還能得到電影票！捐血前如有任何疑問歡迎上台灣血液基金會網站查詢，避免當天等候無法捐血。

▲▼元旦到冬山鄉香和守望相助隊部捐血，讓愛延伸。（圖／冬山鄉民代表李蕣莉提供，下同）

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宜蘭元旦冬山鄉香和守望相助隊部捐血

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