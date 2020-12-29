拜登挺台？　陸委會諮委：美國不願台灣成為下一個香港

▲7月1日香港銅鑼灣遊行，示威民眾遇到警方執法。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統政權交接在即，面對美中台三方關係變遷，大陸委員會日前召開諮詢委員會議研商，與會學者提到，目前美國智庫多認為中共會將「治港手段」應用到對台，美方或「不願台灣成為下一個香港」，將有助於增加對我（台灣）的支持。

陸委會近日舉行諮詢委員會議，主題為「美國新一屆政府對中政策的持續與變遷」，與會學者專家針對美中、台美、兩岸關係變遷進行研討，陸委會主委陳明通在會中指出，將中共視為戰略競爭對手是美國兩黨一致共識，拜登新政府將結合盟友持續對中抗衡，並仍將支持台灣民主自由，整體態勢須密切關注。

▲陳明通提到，拜登新政府將支持台灣民主自由。（圖／記者屠惠剛攝）

在台美關係方面，與會學者也認為，由於拜登選前表達將持續支持台灣民主自由，惟研判將避開中方紅線，也會確保台海安全，國會也持續挺台，或有兩岸關係緩和空間，但中共對台打壓不會停止，因此美國及其他民主國家必須合作協助台灣。

學者還提到，目前美智庫多認為中共會將治港手段應用到對台，美方或不願台灣成為下一個香港，有助增加對我支持；學者建議，政府應突顯「Taiwan Can Help」的角色，並可鼓勵企業增加赴美投資，協助美國再工業化及防疫合作、強化台美關係發展，逐步落實之前簽署的「台美經濟繁榮夥伴對話」備忘錄。

兩岸關係方面，學者研判，美新政府上任初期，兩岸均需摸索對美政策，故應不致出現過激舉動，兩岸關係亦不會有所突破；另有學者表示，中共「十四五規劃與2035遠景目標建議」及2027「建軍百年」等政經議程，面對2021年「建黨百年」及2022年「二十大」等重要歷史節點，中共勢將加速推動對台工作進程。

學者認為，從中共推動港版國安法實施、「反分裂國家法」15週年座談會、醞釀「台獨分子清單」、操作「國家統一法」議題等，顯示未來中共將加強「依法反獨」、「以法促統」力道，建議政府宜掌握情勢，做好危機控管。

面對未來美中台三方情勢變遷，陳明通說，中共將持續推進對台工作、加快促統進程，面對情勢可能發展，政府會持續秉持既定政策立場，堅持捍衛國家主權及民主自由，致力維護台海和平穩定。

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