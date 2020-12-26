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昆台30周年座談會　劉結一：幫台商抓住RCEP機遇

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／翻攝自國台辦網站）

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／翻攝自國台辦網站）

記者陳政錄／綜合報導

作為傳統大陸台商大本營，「昆台融合發展30週年座談會」25日下午在江蘇省昆山市舉行，大陸國台辦主任劉結一表示，將堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展；另一方面，繼續支持台商拓展大陸內需市場、參與「一帶一路」建設，抓住全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署帶來的機遇。

據《中新網》報導，陸方國台辦、國家發改委、江蘇省政府，以及兩岸產業合作區發展聯盟和台方全國台企聯、昆山台商代表與會。座談會以「昆台融合發展，攜手再創輝煌」，發起設立規模50億元人民幣（約新台幣220億元）的台商發展基金，為昆山台協發展會館揭牌。

▲▼昆山台商發展基金和昆山台協發展會館揭牌。（圖／取自中新社）

▲昆山台商發展基金設立和昆山台協發展會館揭牌。（圖／取自中新社）

劉結一在致詞中表示，我們將堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展。他說，陸方繼續支持台胞台企拓展內需市場，參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，幫助台胞台企抓住區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署帶來的機遇。

劉結一表示，大陸支持台胞台企融入大陸高質量發展，加快轉型升級，與大陸企業深化合作，優勢互補，共同成長。希望廣大台胞台企堅守民族大義，為兩岸關係和平發展、融合發展，為祖國統一事業作出貢獻。

大陸國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆說，近日，國務院同意，擴大昆山深化兩岸產業合作試驗區範圍至昆山全市，為昆台融合發展創造了新機遇、設定了新標杆。

江蘇省委書記婁勤儉認為，今年以來台海形勢更趨複雜嚴峻，江蘇多措施攜手台胞共同抗疫，支持台資企業復工復產，實現了對台交流不停步、蘇台融合發展不停滯。

座談會上，舉行了昆山台商發展基金和昆山台協發展會館揭牌儀式，並發布昆山市落實台胞台企同等待遇情況報告、台資企業發展信心報告以及《昆山市進一步深化昆台經濟社會文化交流合作的若干措施》、舉行《昆山深化兩岸產業合作試驗區條例》頒布儀式等。

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