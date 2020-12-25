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台商籲「疫苗護照」超前部署　便利兩岸人士往來

▲▼英國2日宣布批准輝瑞疫苗，新冠疫苗，疫苗接種，施打。（圖／路透）

▲多國已陸續開始為民眾施打新冠疫苗，屆時接種過疫苗的人員，是否可以在國際間跨境往來時被放寬隔離政策，受到關注。（圖／路透）

記者陳政錄／台第報導

隨各國政府新冠肺炎疫苗開打在即，大陸各地的「台商子女學校」更陸續收到施打通知，雖台灣疫苗尚未有定案，但大陸台商圈已開始呼籲，政府可超前部署，研擬未來如何執行「疫苗泡泡（疫苗護照）」政策，便利兩岸，乃至海外各類人士在接種「有效疫苗」後的跨境往來。

台商徐正文24日指出，台灣開始向喊外採購疫苗，而大陸除了本土研發，據悉部分地區、單位也從美國輝瑞等採購疫苗，台灣政府若能率先在國際上喊出「疫苗護照」概念、推動疫苗共同的國際認證，不只能增進國際合作，也能研擬在人員已施打符合認證、合規、有效疫苗的情況下，是否進一步縮減隔離時間。

▲▼台商徐正文與其他台商視訊，表達訴求。（圖／記者陳政錄攝）

▲台商徐正文認為，未來隨越來越多人接種疫苗，甚至包括台商和其子女，台灣政府應可提前部署「疫苗泡泡（疫苗護照）」政策。（圖／記者陳政錄攝）

他強調，在不造成防疫破口的概念上，台商們也會願意施打疫苗後，於登機前接受二次核酸檢測、登機時快篩，或包機模式等，至於隔離時間縮短幾天，由政府決定，為的就是能一家團圓；談到是否擔心台灣政府不承認大陸的疫苗，徐正文坦言，因為意識形態，的確有點不好說，很多台商也怕「打了這邊不承認，回台灣又要打。」

澳門台協會長簡廷在說，就地施打疫苗是最高效的方式，很多台商、台幹在大陸一直沒回家，已經要邁入第二個年頭了，如果政府能提早研擬「疫苗泡泡」，屆時對人流往來、經濟發展都有很大幫助；他也喊話，防疫不應該分顏色國籍，若是在國際上被證實有效的疫苗，都應該被予以採納。

▲▼台商徐正文與其他台商視訊，表達訴求。（圖／記者陳政錄攝）

▲正在居家隔離中的澳門台協會長簡廷在說，在安全有效的前提下，對海外人士而言，就地施打疫苗是比較有效率的方式。（圖／記者陳政錄攝）

合肥台商高仁茂表示，今年過年，他身邊有約九成的台商朋友，都因為隔離期間太久，無法回去，未來全球各地陸續施打疫苗，在有效的前提下台商當然都願意施打，政府也應為此提早研擬，有完善的配套。

據了解，中國大陸國家衛健委19日已正式宣布，將採「兩步走」策略，在全國範圍內推進新冠疫苗接種，首先目標為重點人群，稱大陸前期新冠疫苗接種沒有出現嚴重不良反應、保護力「基本半年以上沒有問題」；而在大陸華東、華南等地的台商子女學校，因老師、學生也被視為重點人群，近日已陸續接到施打疫苗通知，採登記制，由人員按照自身意願登記、衛生部門安排接種。

台灣進度方面，中央流行疫情中心指揮官陳時中對採購疫苗何時到貨，目前仍語帶保留，僅在22日表示，會於10天內說明。徐正文補充，也希望台灣政府，盡速制定疫苗注射優先者順序。

針對疫苗的國際標準、國際上有關「疫苗護照」的討論，目前指揮中心尚未有表態，陳時中僅有日前在針對「印尼移工」恢復引進議題時，強調印尼須有核酸檢測（PCR）檢驗的認證機構，否則將成為一大破口。

►我該答應女友嗎？

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

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