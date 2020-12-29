日46名狼師「猥褻學生」身分竟未公開！　當局稱：保護被害人

▲近10年來有61名遭免職教師沒有刊登，且其中46人曾猥褻學生。（圖／CFP）



文／中央社

日本規定，教師若遭懲戒免職，依法必須刊登在官報上。然而日媒調查，近10年來有61名遭免職教師沒有刊登，且其中46人曾猥褻學生，部分地方政府未刊登的理由是「保護被害人」。

讀賣新聞報導，當教師遭到懲戒免職等處分導致教師資格失效時，主管的地方政府依法必須將該名教師的姓名等資訊，刊登在日本中央政府出版的「官報」（日本公布法令與行政事項的官方出版品，類似於台灣的行政院公報）。

官報上刊登的教師資格失效資訊，將會被文部科學省的「官報資訊檢索工具」登錄，各地方政府的教育委員會未來在任用教師時，可藉此確認此人過去遭受懲處的紀錄；但若是沒有把資訊刊登在官報上，就無法查到紀錄。

報導指出，今年11月沖繩縣被發現曾漏刊登11名被懲處免職的教師資訊；讀賣新聞調查發現，從2010年到2019年的10年間，共有10個都道府縣的教育委員會漏刊登61名教師資訊，且其中46人曾猥褻學生。

千葉縣、宮城縣、佐賀縣與熊本縣的教育委員會表示，沒有刊登的24名教師，全都是因為猥褻學生而喪失教師資格；沒有刊登在官報上的理由，是「可能因為官報刊登教師姓名，導致被害人曝光」。

千葉縣教委會曾在2016年到2019年漏刊登12名教師的資訊，負責人說，會估算在被害人畢業後、難以被找到的時期才予以刊登。

另外，有6個地方教委會表示是手續作業上的失誤。

中京大學法務綜合教育研究機構教授柳本祐加子指出，規定將教師的處分公告在官報上，目的是當這名教師想再次執教鞭時，作為學校任用與否的判斷依據。

柳本祐加子還說，然而部分地區宣稱為保護被害人不予刊登或延遲刊登，實際上只是保護了身為加害人的教師。基於法律規定，所有的懲處資訊都應該刊登在官報上。

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