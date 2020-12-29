首爾市長朴元淳「性騷女秘書」偵查終結...真相石沉大海！

▲警方宣布終結偵查朴元淳性騷女秘書案，真相石沉大海。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓前首爾市長朴元淳遭指控長期性騷擾女秘書，今年7月10日疑似因此事輕生，最後被發現陳屍首爾市北嶽山肅靖門附近，生前還留下遺書。警方於今（29）日表示，由於其生前持有之公務手機內並未發現相關犯罪證據，因此將終結進6個月的偵查工作，全案移交檢方，種種謎團的真相只能石沉大海。

根據《韓聯社》報導，首爾警察廳29日表示，依照現行法規，只要被告死亡，相關事件將隨即終結偵查，因此朴元淳今年7月8日被指控涉嫌違反的強制騷擾與性暴力處罰法，相關偵查工作只能宣告終結，全案以建議「不起訴」送交檢方。

而至於首爾市副市長、前任與現任秘書室長等7人被指控為該案共犯，警方也以證據不足為由送交檢方，建議不起訴（無犯罪嫌疑）。

警方表示，針對該案已傳喚首爾市府秘書室職員等共26名證人與5名被告。

對於警方決定終結偵查該案，被害女秘書A某透過法律代理人金在蓮（김재련）律師表示「相當遺憾」，認為警方並未盡責釐清並提及事發的因果關係，「從被害者、相關證人的供詞與遞出的資料來看，警方本應釐清性騷案的事發因果關係，然而卻僅因被告死亡而隻字未提。」

據悉，A某指控在首爾市府秘書室任職時，不僅多年來受朴元淳言語性騷擾，還被迫幫忙量血壓與拿內衣褲，在不堪其擾下只好於2016年1月提出人事異動要求，卻慘遭朴元淳當場否決。

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