安倍晉三「女神級保鑣」超狂背景曝！　0.2秒拔槍擊殺暴徒

▲石田萌美擁有「帶刺的玫瑰」封號，被日本網友奉為女神。（圖／翻攝自東京都警視廳）

實習記者湯子暘／綜合報導

今年32歲的石田萌美曾擔任過2任日本首相保鏢，是前首相安倍晉三最信任的貼身護衛之一，近日因特殊身分及亮麗外型爆紅。根據《日刊現代》報導，石田萌美履歷驚人，不僅熟悉劍道、空手道、搏擊、柔道等武術，能在0.2秒內拔槍擊殺暴徒，更曾連續擊敗10名空手道壯漢。

石田父親以前也在永田町擔任保鏢，從小受到父親影響，在柔道道場中長大，並於23歲那年進入東京都警視廳警衛科，作為前首相野田佳彥的保鏢，隨後又成為安倍晉三的貼身保鏢。

擁有出色外型的她，據說還曾修習過即將失傳的忍術技巧，早在18歲那年就掌握所有劍道型，輕易取得劍道三段段位，武力勇猛程度超越警視廳半數男性。

▲安倍晉三曾指定石田擔任他的保鏢。（圖／翻攝自推特／急上昇ワード le）



日本在1982年柴契爾夫人來訪時，首次出現女性貼身保鏢，後來為了迎接1986年第12屆G7峰會，因應許多領導人皆會偕伴出行，女性保鏢需求大增。

石田萌美總是以一席俐落西裝現身，嚴肅站在護衛對象四周。據前警視廳保鏢訓練教官伊藤隆太解釋，保鏢一年四季都需要穿著寬大西裝外套，把手槍、無線電藏在衣內，「石田確實有著不俗外型，但保鏢身分會讓她無法充分展現自己的美貌，她需要目光凌厲地掃視周圍人群。」

▲安倍晉三的美女保鏢。（圖／翻攝自論壇ameba）



日本宅男們將她奉為女神，在網路上起了「帶刺的玫瑰」封號。但其實石田私下也有平凡可愛一面，像一般人一樣喜歡慢跑購物，也會因為承受過於沉重目光拒絕受訪，「我不在乎外界如何評價我，我的職責僅止於保護首相而已。」

伊藤隆太表示，「90％以上保鏢都是年齡超過30歲的男性，因為要長時間專注貼身護衛，所以男性比較多。但對於有才能的人來說，沒有什麼是不適合的。保鏢要做的事情就是保持警惕，發現可疑人員並提供保護。」

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