大屯火山噴發「告警簡訊測試」小落漆！　吳思瑤：在地指揮沒收到

▲小油坑後火山活動地質景觀區。（資料照／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

大屯火山群去年證實是活火山，中央氣象局自明年元旦起，透過災防告警系統發送火山噴發訊息，29日上午10點也進行發送演練，範圍為台北市北投區湖田里。民進黨立委吳思瑤29日表示，這次細胞簡訊有點落漆，湖田里民們都收到簡訊，偏偏最重要的在地指揮里長曹昌正卻成了邊緣人，沒有接到重要簡訊。

中研院去年揭露大油坑地區有週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，並偵測到類似動物「心跳」之現象，更加認定大屯火山群是活火山，1萬年內有可能噴發。中央氣象局自明年元旦起，透過災防告警系統發送火山噴發訊息。

備戰防災，氣象局29日上午上午10點也進行「火山噴發訊息」發布演練，演練發布範圍為台北市北投區湖田里，位於該里的民眾將會經由手機收到相關演練通知。

對此，民進黨立委吳思瑤表示，北投湖田里首次測試，台灣史上第一次的火山災防告警簡訊。自從證實大屯火山是活火山後，推動國家災防系統納入火山災防，除了推動《災害防救法》修法外，並建立跨部會機制，也擴大了所有災前預防及災後應變的措施。

吳思瑤說，相較地震、颱風、傳染病、豪雨、低溫災害警報，火山災害是複合式災害，更應該即時通知，有效救災。不過，這次細胞簡訊有點落漆，湖田里民們都收到簡訊，偏偏最重要的在地指揮里長曹昌正卻成了邊緣人，沒有接到重要簡訊。現正緊急聯繫交通部氣象局、NCC，務必找出缺失提出檢討，災防警報可不能漏接。

▼氣象局今上午10點進行「火山噴發訊息」發布演練，演練發布範圍為台北市北投區湖田里。（圖／氣象局提供）