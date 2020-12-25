「罷免吳思瑤」門檻6萬8860票　羅智強提3大綱領籲+1

▲羅智強公布罷免吳思瑤行動3大綱領。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨革實院長羅智強日前號召「割萊委」行動，點名民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧、蔡其昌等人。其中針對吳思瑤部分，羅智強25日在臉書公布第一階段罷免行動3大綱領，指出罷免門檻須6萬8860票。他也強調，「必罷吳思瑤+1，說到做到，就是羅智強」。

立法院24日表決萊豬、30月齡以上美牛進口9項行政命令，吳思瑤指稱國民黨等在野黨提出的《學校衛生法》第23條之3修正草案會反使中國得利。羅智強不滿其言論，當天發文狠批，這位萊豬阿姨的神邏輯會不會太扯了， 不要再秀下限了好嗎？

羅智強25日再發文寫道，吳思瑤昨天以「不讓中國得利」的超瞎理由，護航萊豬進口，要讓國人、讓學童吃萊豬，她背叛台北市民的食安付託，「我們必須罷免她」。

接著，羅智強公布第一階段罷免吳思瑤行動的3大綱領。第一，在單一投票情況下，需要台北立委第一選區，也就是北投全區和士林13里共68860位選民出門投票。羅智強直言難度極高，絕非他一人之力可成功，因此呼籲所有反萊豬人民一起行動。

第二，「68860足額連署，必罷吳思瑤」。羅智強指出，罷免不容易，要罷免就要成功，他決定第一階段連署就蒐集68860張的「足額罷免連署書」再送出。

他解釋，罷免吳思瑤依法第一階段的1％門檻需2754份連署；第二階段10％門檻，則需在60天內蒐集約2萬7540份連署；第三階段25％罷免投票門檻，則要6萬8860票。雖然法定第一階段門檻只要2754份連署書，但他決定採高標準的「足額連署」，展現「必罷吳思瑤」的決心

羅智強表示，他目標在半年內蒐集6萬8860份連署書，確認罷免民意強度足以罷免吳思瑤，再進入第二階段連署。

第三，「明年2月1日啟動連署，不讓中選會挑骨頭」。羅智強指出，吳思瑤明年2月1日任滿一年，所以當天啟動第一階段連署。

他也暗諷，有人會說，民進黨等綠營人士在發動罷免時，也沒有嚴格遵守規定，在被罷免對象任滿1年才開始啟動罷免，但他不可能學民進黨，因為第一，他不是民進黨，他就是開大門走大路，時間到才開始「合法連署」；第二，民進黨是全天下最無恥的雙標黨，「他們能做的，不等於我們能做」。

羅智強表示，如果他在2月1日前就展開連署，東廠中選會極有可能會找藉口雞蛋裡挑骨頭，抹黑是無效連署。

他最後再次強調，罷免的發動是他擔當，但罷免的成功必須靠大家一起付出行動！當進萊豬成為事實，割萊委就成為義務，「加入我+1 罷免萊豬阿姨吳思瑤」。