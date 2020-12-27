吳思瑤遭爆關說醫材　羅智強：沒事推萊豬、有事推助理

▲羅智強、吳思瑤。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委吳思瑤支持萊豬進口，遭國民黨台北市議員羅智強號召罷免，近日再遭爆料發函台大醫院，有關說採購案的疑慮。吳思瑤解釋，助理轉達民眾陳情信，造成台大醫院和醫師困擾感到抱歉。對此，羅智強批評，「沒事推萊豬，有事推助理」。

羅智強27日在臉書表示，真的夠囂張，吳思瑤以為她是皇帝嗎？吳思瑤解釋只是助理轉達民眾陳情，「沒事推萊豬，有事推助理，真的好有擔當，不要跟我說公文掛吳思瑤的名字出去」，原來吳思瑤護航萊豬的同時，還不忘護航價格是國外十多倍的醫材，有膽子護航，沒膽子承擔責任，把責任推給助理，中間是否涉及不法，難道檢方不需要查辦一下？台北市民選吳思瑤當立委，「不是要妳去護航萊豬、關説醫材的好嗎？」

吳思瑤立委辦公室發函給台大醫院，要求釐清採購疑慮。台大婦產科醫師施景中在臉書發文表示，一件醫材試用案覺得不合用，價格是國外的10多倍，經院內專家委員會幾10個人討論後，決定不予進用，沒想到廠商找立委施壓，以前只收到立委來函關說掛號、照顧病人，這種公文還是第一次看到，且要求2天內回覆。

不過，施景中發文不久後刪文，並再度發文表示，吳思瑤親自致電說明，只是助理轉達民眾陳情，對造成醫院和他的困擾致上歉意，「謝謝立委的說明，也請要和台大醫院做生意的廠商，本著誠信原則，如果對公家機關採購試用的審核結果有疑慮，應該要先考慮自己商品的品質和售價，還有問題也有公務體系內的程序可以申訴，找立委讓幾十個專家的委員會要翻案，實在說不過去」。

針對關說醫材的疑慮，吳思瑤接受《TVBS》訪問時解釋，公文發函是最公開透明的程序，也僅代轉陳情信，並未對醫院施壓，同時也對施景中帶來困擾抱歉，「我們也沒有押什麼時間，所以當我看到施醫師說，醫院限他兩天讓他公事繁忙，我們去查了我們確實沒有要求時間，有可能是台大同仁想要趕快釐清」。