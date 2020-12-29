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白牌司機首例死...弟康復竟罹癌　母撿回收吃40元便當捧兒照崩哭

▲白牌司機確診死亡老母親至今仍無法相信。（圖／記者唐詠絮攝）

▲老母親捧著兒子照片至今仍無法相信。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

自去年爆發新冠肺炎疫情以來，台灣已有793例確診、7例死亡。其中，案19白牌司機是台灣首例染疫死亡，離世至今已10個月，高齡90歲的老母親仍無法置信，當時2個兒子確診進入醫院，沒想到大兒子就這樣進去再也回不來，只能每天捧著過世兒子的照片思念，止不住雙眼流下的淚水，令人鼻酸。

▲白牌司機確診死亡老母親至今仍無法相信。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲白牌司機弟弟幫忙老母親整理回收物。（圖／記者唐詠絮攝）

2019年12月31日大陸武漢陸續出現多名不明原因的肺炎患者，相關討論在PTT上傳開，引起時任發言人的疾管署副署長羅一鈞注意，疾管署隨即宣布針對武漢直飛台灣的入境班機進行登機檢疫，並在2020年1月15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，同月20日成立三級中央流行疫情指揮中心。

一個圓滿的家庭，被新冠肺炎搞得一家因此慘痛分離，事發當時，這名白牌司機因為載曾載運多名返台過春節的台商，在1月27日出現咳嗽，2月3日呼吸急促赴醫院就醫，15日才確診新冠肺炎，晚間過世。

▲白牌司機確診死亡老母親至今仍無法相信。（圖／記者唐詠絮攝）

▲白牌司機弟弟與老母親。（圖／記者唐詠絮攝）

這位90歲的老母親至今仍靠撿資源回收維生，一談起染疫死亡的大兒子，她先是看著照片大讚兒子身強體壯，接著忍不住哭泣落淚，當時兒子出門時告訴她「我身體不舒服要去看醫生拿藥」、「為何就是他」、「好好一個人騎車去了醫院，因此就再也沒有回來」。

司機弟弟怕媽媽思念哥哥，辭掉北部工作搬回彰化與老母親同住，他談起疫情初期附近住家都常受到他人指指點點，也沒有人敢從他家前面出入，附近的店家還因此暫停營業1個月。

▲白牌司機確診死亡老母親至今仍無法相信。（圖／記者唐詠絮攝）

▲白牌司機老母親撿回家的資源回收物。（圖／記者唐詠絮攝）

記者今天到訪時，老阿嬤正從外面揹回一袋重達2kg的廢棄瓦斯爐具，與小兒子一同整理回收紙盒，中午小兒子到巷口買２個各40元的便當，爐上熱的是鄰居早上送來的四神湯，讓他們在寒冬中感到特別的溫馨，更感謝當時有彰基醫護人員的到府關心及社福團體關懷訪視，如今鄰里間也經常送暖，還有送來的資源回收物，讓他們多少可以貼補家用。

司機弟弟也說，自從確診康復出院後一直找不到工作，半年前還檢查出罹患下咽喉癌，現在身體也大不如前，目前沒有收入只能靠著僅存的老本維生，並希望可以早日恢復健康，好好照顧白髮蒼蒼的老母親。

▲白牌司機確診前與母親共餐合影。（圖／民眾提供）

▲白牌司機確診前與母親共餐合影。（圖／民眾提供）

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