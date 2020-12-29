快訊／怒罰3000元！北市開出第一張「未戴口罩屢勸不聽」罰單





▲台北市副市長黃珊珊29日受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

秋冬防疫專案12月1日啟動，台北市副市長黃珊珊29日召開臨時記者會提北市跨年防疫作為，提及北市今日正式開出第一張沒有戴口罩出入八大類場所的罰單，地點就在捷運站內。

關於跨年防疫，黃珊珊29日下午召開臨時記者會，宣布管制區域內將採人數總量管制，府前廣場依往年經驗估計可容納11萬名觀眾，將調整至上限8萬人，另管制區域的三處管制點，24個入口將於12月31日當天下午3時起開放入場。

依據北市規劃，跨年晚會設置管制區域，民眾必須消毒，戴口罩，量體溫及完成實聯（名）制始可入場，場內強制全程佩戴口罩，禁止補充水份除外的飲食。

針對飲料算不算水份的問題，黃珊珊表示，中央規範就是補充水份以外，要強制戴口罩，「如果是水份的話，中央沒說很清楚，但會依照中央的規範；不過管制區內禁止吃東西，勸導不聽者將依法開罰3000元」。

至於會不會檢查民眾背包，黃珊珊表示，原則上不會檢查，相信台北市民都會有自我警覺；畢竟不能讓別人脫水，水很重要，所以台北市政府不可能檢查，只能說有人喝水時，一旁會有巡查人員進行巡查，「相信這次（疫情）能考驗出台灣人公民素質」，若有人喝水，應該旁邊會有人提醒對方趕快喝完，就像是在捷運上看到有人沒戴口罩一樣。

另外，黃珊珊也表示，今天北市開了第一張沒戴口罩的3000元罰單，對方在捷運站，由台北捷運公司交到交通局，不過她認為從12月1日至今，北市才開出第一張罰單，代表市民只要勸導後都會照做，「我們公民素質很高」。