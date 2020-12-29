LIVE／境外移入破700、英航班3確診「變異毒株檢驗」　指揮中心說明

生活中心／台北報導

國內今日新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，發言人莊人祥說明。華航倫敦班機127人採檢，昨日有3人確診，是否帶變種病毒尚待釐清；另外，指揮中心未來擬放寬出院標準，不再強制二採陰，只要二採Ct值大於34就能解隔離。針對上述議題，預料記者會也將進一步回應。

昨日公布的倫敦班機確診個案中，有一位是10多歲的台籍少年，登機前體溫為36.6度，抵達台灣後卻發燒到39度，研判應該是航程中突然發燒。他的PCR檢測結果為CT值15.7，代表體內的病毒量相當高，恐怕發病日剛好就是搭機日。外界擔心是否有英國變種病毒？指揮中心昨日表示，應該最快3天內能驗出結果。

指揮中心統計，國內目前累積795例確診，分別為700例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，654人解除隔離，132人住院隔離中。

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。