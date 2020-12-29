　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／境外移入破700、英航班3確診「變異毒株檢驗」　指揮中心說明

生活中心／台北報導

國內今日新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，發言人莊人祥說明。華航倫敦班機127人採檢，昨日有3人確診，是否帶變種病毒尚待釐清；另外，指揮中心未來擬放寬出院標準，不再強制二採陰，只要二採Ct值大於34就能解隔離。針對上述議題，預料記者會也將進一步回應。

昨日公布的倫敦班機確診個案中，有一位是10多歲的台籍少年，登機前體溫為36.6度，抵達台灣後卻發燒到39度，研判應該是航程中突然發燒。他的PCR檢測結果為CT值15.7，代表體內的病毒量相當高，恐怕發病日剛好就是搭機日。外界擔心是否有英國變種病毒？指揮中心昨日表示，應該最快3天內能驗出結果。

指揮中心統計，國內目前累積795例確診，分別為700例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，654人解除隔離，132人住院隔離中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【你可能也想看】
►變種病毒易染年輕人？6例英國境外移入30多歲↓　專家點出關鍵
►台籍機師遭爆「防疫期間還約砲」　長榮航空：確定違規已免職
►不再強制二採陰！新冠出院標準擬放寬　二採Ct值>34就能解隔離
►影／倫敦班機3確診「111人集中檢疫」：回到世界最安全的地方
►台灣不禁英國航班！陳時中曝「自信原因」：不鎖國也可達到防疫效果

▲▼1226指揮中心記者會,指揮官陳時中,疾管署長周志浩,指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

ET快訊
獨／27歲五寶爸現身駁詐騙！腿遭酒駕撞斷　新工作月薪曝光
LIVE／英航班3確診「變異毒株檢驗」　指揮中心說明
發燒多天還看梁靜茹演唱會！　屁孩IG爽喊：我來散播病毒
鐵達尼號「真兇」身分曝光　法官日記揭秘辛
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／護國舞小姐在高市府工作！月領2萬多想兼晚班...隱身單位曝

寒流迅速南下！漁業署提7點建議：加強防寒、加溫設備

「檢疫7+7變嚴」機組員狂怨　莊人祥曝「一個月觀察期」：可改5天

案790「4採陰又確診」體內找到抗體　　莊人祥：入境台灣沒問題

辣熟女運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶...交男友不敢脫急求醫

台中、苗栗和新竹「一期作2.8萬公頃」停灌　農委會宣布2樣態補償

長榮台籍機師遭爆「防疫期間約砲」　莊人祥：他已經受到處罰了

白牌司機首例死...弟康復竟罹癌　母撿回收吃40元便當捧兒照崩哭

台北國際書展1/26-31開跑！百元購書券如何領、防疫措施一次看

境外移入+2來自菲律賓、美國！居美印度男來台工作附陰性報告仍確診

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

獨／護國舞小姐在高市府工作！月領2萬多想兼晚班...隱身單位曝

寒流迅速南下！漁業署提7點建議：加強防寒、加溫設備

「檢疫7+7變嚴」機組員狂怨　莊人祥曝「一個月觀察期」：可改5天

案790「4採陰又確診」體內找到抗體　　莊人祥：入境台灣沒問題

辣熟女運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶...交男友不敢脫急求醫

台中、苗栗和新竹「一期作2.8萬公頃」停灌　農委會宣布2樣態補償

長榮台籍機師遭爆「防疫期間約砲」　莊人祥：他已經受到處罰了

白牌司機首例死...弟康復竟罹癌　母撿回收吃40元便當捧兒照崩哭

台北國際書展1/26-31開跑！百元購書券如何領、防疫措施一次看

境外移入+2來自菲律賓、美國！居美印度男來台工作附陰性報告仍確診

《午夜巴黎》穿越到黃金時代！看破對過去的美好想像　思索真愛的意義

美股大漲激勵亞股同慶　因美國財政刺激方案有望進一步擴大

約基奇送生涯新高18次助攻　寫睽違52年紀錄比肩張伯倫

《海綿寶寶》幕後推手逝世！享年59歲　《小美人魚》也出自他的手

連13年登癌王！從「大腸癌症狀」揪出腫瘤位置　醫：有6跡象別拖了

矽品林文伯牽線　聯電舉辦第一屆聯電盃圍棋賽

北市「被註銷駕照又駕車」比例高　柯文哲：很奇怪！想知道是誰

3歲兒憋尿！林可彤發火談當媽被檢討　「乖不乖真的不關你的事」

34天17次偷吃之旅！人妻當庭描繪「老公、小王GG」哪不同…他慘了

獨／護國舞小姐在高市府工作！月領2萬多想兼晚班...隱身單位曝

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

生活熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

實況正妹一週4次　秀體力管理獲讚

疫情升級　101首度取消跨年派對

上6節課就夠！他推「9點半上課」：廢課升旗都砍掉

9年沒愛愛老公外遇　網譙爆人妻：妳還有臉？

寒潮噴發18小時降15°C！整天6°C↓

回顧首例確診死亡　母捧兒照淚崩

更多熱門

相關新聞

德國8照服員被誤打「5倍劑量」疫苗！

德國8照服員被誤打「5倍劑量」疫苗！

德國日前正式開放首批接種對象優先施打新冠疫苗，然而如今卻傳出有8名在養老院工作的照服員被意外施打5倍的劑量，其中4人更出現了流感症狀，目前已經前往醫院接受觀察。對此，當地的行政官員表示，該起案件只是單一個案，他感到非常遺憾，也希望這些人不會出現任何「嚴重的副作用」。

機師換坐牢照！哀嘆成過街老鼠

機師換坐牢照！哀嘆成過街老鼠

機師換坐牢頭貼！憂見不到小孩

機師換坐牢頭貼！憂見不到小孩

杭州新增1例無症狀感染者！　為入境人員隔離點保全

杭州新增1例無症狀感染者！　為入境人員隔離點保全

變種病毒「只嚴防英國不夠」專家曝風險

變種病毒「只嚴防英國不夠」專家曝風險

關鍵字：

新冠肺炎莊人祥

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面