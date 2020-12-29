集體換坐牢照！機師：我們從「Taiwan can help英雄」變過街老鼠

▲紐西蘭籍機師違規成為防疫破口，指揮中心因此修正檢疫規定。（圖非當事人／翻攝自長榮航空粉專）

記者李宜秦／台北報導

日前一名紐西蘭籍機師因違規不戴口罩，導致我國出現本土確診案例，指揮中心因此拉長機組員檢疫時間為7天，但若航空公司有執勤需求，可在檢疫期未滿間派飛。不少機師不滿新規，紛紛將臉書大頭貼換為黑白坐牢圖片，有機師說，機師已從「Taiwan can help」的司機群，變成人人喊打的過街老鼠。

一名不具名的機師表示，對機師來說，現在社會氛圍就是中世紀的獵巫，這陣子不斷增加的境外移入讓大家的怒氣推升到臨界值，然後由長榮的外籍機師來當壓垮駱駝最後的稻草，於是整個社會開始群起圍攻空勤組員，從Taiwan can help 的司機群，變成人人喊打的過街老鼠。

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他說，機師在這9個多月以來遵循CDC及民航局所規定的生活公約，幾乎已經是過著隱姓埋名的生活了，這9個多月有上萬人次的組員進疫區返台，然而近期因為有部分組員違規，以及一位長榮機師確診，指揮中心就修正規定，認為是因居檢期不夠長，自主健康管理不夠嚴格等，他直言「這種作法我不能認同，該檢討的是監督機制吧！」

他表示，如果是機組員防疫規定有瑕疵，為何這9個多月現行制度下只有一位機師確診，這機率就說明了這套防疫成果是有效果的，「好比監獄有人越獄，結果獄方最後要求全部受刑人都要增加刑期，而不是去檢討怎麼避免越獄行為再發生一樣」，對於指揮中心的新規，他感到相當無奈。

▲▼機組員加強檢疫，機師無奈集體更換大頭貼。（圖／讀者提供）

機師工會理事陳蓓蓓表示，居家檢疫期間照理說不能出門，指揮中心卻開放航空公司派飛，她直言「這中間邏輯有點奇怪」，不過她強調，機師可以理解指揮中心對疫情考量，加上公司也有營運需求，雖然新規定有不合理之處，但也會努力配合。

陳蓓蓓表示，希望新規上路後，航空公司在派遣與安排班次方面，能先與工會討論，並要考慮人道、注意機師的身心健康考量，畢竟飛行安全是最重要的，在這麼壓力高張的時刻，又來重重的一擊，對機組員而言壓力更大，她坦言，「相當無奈，感覺人生進入黑暗期」。

陳蓓蓓說，疫情已過了一年，目前也看不到盡頭，針對需要留職停薪、請假的機組員，希望公司也可以給予尊重與體諒，最好能讓機組員每月能有幾天的放風時間，看看家人小孩、出去呼吸新鮮空氣，避免壓力影響身心健康。