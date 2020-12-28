不再強制二採陰！新冠出院標準擬放寬　二採Ct值>34就能解隔離

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎解隔離不再強制二採陰！中央指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，感染後期Ct值超過34，就不再有任何機會培養出陽性病毒，因此專家小組上週開會修正解隔離標準，未來只要一採陰性、二採Ct值34以上，或者連續兩次Ct值超過34，就可以解隔離。相關政策將待指揮官簽核後發布。

今日指揮中心公佈8例境外移入個案，其中案790為英國籍20多男性，12月9日至21日採檢4次核酸檢驗均為陰性；12月23日來臺處理事務，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月27日因「英國專案」採檢，於今日確診，Ct值高達34。

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張上淳今（28）日晚間受訪時表示，案790的Ct值很高，應該不是二度感染，如果屆時抗體培養為陽性，應該是8月感染後殘留的病毒碎片。

依照現行規定，確診者需要二次採檢陰性才能解隔離，曾有確診者住院80多天才拿到二採陰的出院門票。張上淳提到，根據目前研究，Ct值超過32，但考量到可能有「非常例外的狀況」，還是將標準拉高到Ct值34以上，先用階段性作法，以免病患回到社區時，大家會有所顧慮。