　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

變種病毒易染年輕人？6例英國境外移入30多歲↓　專家點出關鍵

▲▼華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

▲華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心昨日宣布新增8例境外移入，包含華航英國航班返台者在內，共有6人確診新冠肺炎，年齡介於10多歲至30多歲之間，以年輕族群為主。外界憂心是否英國變種病毒比較容易感染年輕人，專家則不這麼認為，目前相關病毒序列比對還未有結果，且變種病毒是傳播力增強，但感染對象並未有特別改變，

長庚醫院副院長、感染科專家邱政洵表示，這幾名個案的狀況，目前疾管署仍在進行病毒序列比對，還不清楚是否英國變種病毒；現階段資料來看，變種病毒主要差異在於傳播力變強，有暴露就有風險，至於病毒學上的特性沒有改變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱政洵解釋，從美國、英國這些疫情非常嚴重的國家報告資料顯示，新冠肺炎青壯族群感染本就較多，但多數無症狀或者輕症感染，至於年長者感染則是重症、致死高。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，新的病毒對於人體細胞的吸附能力較強，讓人更容易遭受到感染，不過觀察其毒性沒有增加，侵襲年齡也沒有特別變化。

針對年輕族群的感染較多，黃高彬認為，主要是因為年輕人聚集機會多，像不久前聖誕節，就是一個對疫情可能產生影響的因子，至於年長者比較不聚會，感染機會自然少。

境外移入年輕族群多是也是可以想見的。邱政洵表示，年長與年幼族群在年初或年中大多已經返台，現在還在海外的國人，有不少是年輕、中狀年族群，因求學或者商務、公務關係滯留海外，返國後遭到確診。

ET快訊
氣溫暴跌15度！「血管遇土石流」致命危機　醫：3種人要小心
獨／給27歲五寶爸工作+機車　洗車店大師級老闆身分曝
冰將軍南下！57秒看「極地冷空氣」襲台　跳水大降溫
機師約砲不防疫　親密照曝光！床伴有空服員、美甲師
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

放寬解隔離標準CT值？　陳時中：要細審相關文件再做審慎決定

上6節課就夠！他推「9點半上課」：廢課升旗都砍掉…網一面倒贊成

「噴精」校友再爆黑幕！實習遇性騷擾...求助遭冷回：又沒被性侵

變種病毒易染年輕人？6例英國境外移入30多歲↓　專家點出關鍵

快訊／開出第一槍！萊豬議題「零檢出」若被駁回　嘉義市將提釋憲

大部分人都看錯！驚見藥局「庫存公告在開車」　上萬網友：面壁中

台南跨年晚會照辦　看女神孝淵！5防疫措施從嚴：勸導不聽將開罰

最強寒流明下半天起「冰封台灣」　台北將連續40hrs急凍10°C↓

快速公路「超跑條款」元旦上路！2千萬跑車拖救費最高2萬

冰將軍南下！57秒看「極地冷空氣」襲台　跳水大降溫

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

放寬解隔離標準CT值？　陳時中：要細審相關文件再做審慎決定

上6節課就夠！他推「9點半上課」：廢課升旗都砍掉…網一面倒贊成

「噴精」校友再爆黑幕！實習遇性騷擾...求助遭冷回：又沒被性侵

變種病毒易染年輕人？6例英國境外移入30多歲↓　專家點出關鍵

快訊／開出第一槍！萊豬議題「零檢出」若被駁回　嘉義市將提釋憲

大部分人都看錯！驚見藥局「庫存公告在開車」　上萬網友：面壁中

台南跨年晚會照辦　看女神孝淵！5防疫措施從嚴：勸導不聽將開罰

最強寒流明下半天起「冰封台灣」　台北將連續40hrs急凍10°C↓

快速公路「超跑條款」元旦上路！2千萬跑車拖救費最高2萬

冰將軍南下！57秒看「極地冷空氣」襲台　跳水大降溫

快訊／中竹苗明年一期稻作停灌　旱災中心：中部水庫水位史上最低

浩子保鮮9年婚秘訣！提醒自己「女人最青春的身材被小孩弄成這樣」

立院三讀　替代役男國民年金保費將由「政府支付」

機車尾燈不亮遭攔查　酒駕男鑽巷弄撞轎車被逮...目擊者比讚PO網

花蓮女與男友吵架自傷！勇警箭步空手奪白刃　苦勸打消壞念頭

再增7本土確診病例　「限定北京司機」滴滴打車免費檢測

剛與富邦簽約　傑斯登大聯盟官網獲最具代表「天使66號」

老公婚後「與媽共浴」！人妻驚覺恐怖真相　婆婆：誰叫妳搶我兒子

85公分萊恩、桃子娃娃療癒到炸！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點登場

三星新摺疊機現蹤？外媒：不支援5G網路

生活熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

實況正妹一週4次　秀體力管理獲讚

疫情升級　101首度取消跨年派對

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

寒潮噴發18小時降15°C！整天6°C↓

回顧首例確診死亡　母捧兒照淚崩

18小時暴跌15℃！降幅超過霸王寒流　全台低溫特報探5度

「負北極震盪」來襲！鄭明典曝全台12hrs內急凍真相

更多熱門

相關新聞

變種病毒攻陷南韓！新冠確診再增1046例

變種病毒攻陷南韓！新冠確診再增1046例

南韓新冠肺炎（COVID-19）在冬季進入第3波全國性大流行後，儘管政府針對首都圈持續推出第2.5階段防疫措施、年底防疫加強專案等，疫情卻始終無法趨緩，加上如今面臨英國變種病毒株「B.1.1.7」入侵，傳播速率高出70%，專家警告病毒恐怕已在飛機內擴散，甚至已進入社區，因此當局更無法放鬆警戒。同時，首爾東部看守所依舊傳出大批確診者。

曼城多位球員確診　英超恐再喊停

曼城多位球員確診　英超恐再喊停

英國單日新增4萬例！變種病毒肆虐...醫護崩潰

英國單日新增4萬例！變種病毒肆虐...醫護崩潰

美第5款疫苗開始臨床試驗　「不需超低溫保存」

美第5款疫苗開始臨床試驗　「不需超低溫保存」

機師防疫期約砲　長榮：已免職

機師防疫期約砲　長榮：已免職

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

陳建州深夜連續道歉4次！

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面