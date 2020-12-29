變種病毒易染年輕人？6例英國境外移入30多歲↓　專家點出關鍵

▲華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心昨日宣布新增8例境外移入，包含華航英國航班返台者在內，共有6人確診新冠肺炎，年齡介於10多歲至30多歲之間，以年輕族群為主。外界憂心是否英國變種病毒比較容易感染年輕人，專家則不這麼認為，目前相關病毒序列比對還未有結果，且變種病毒是傳播力增強，但感染對象並未有特別改變，

長庚醫院副院長、感染科專家邱政洵表示，這幾名個案的狀況，目前疾管署仍在進行病毒序列比對，還不清楚是否英國變種病毒；現階段資料來看，變種病毒主要差異在於傳播力變強，有暴露就有風險，至於病毒學上的特性沒有改變。

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邱政洵解釋，從美國、英國這些疫情非常嚴重的國家報告資料顯示，新冠肺炎青壯族群感染本就較多，但多數無症狀或者輕症感染，至於年長者感染則是重症、致死高。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，新的病毒對於人體細胞的吸附能力較強，讓人更容易遭受到感染，不過觀察其毒性沒有增加，侵襲年齡也沒有特別變化。

針對年輕族群的感染較多，黃高彬認為，主要是因為年輕人聚集機會多，像不久前聖誕節，就是一個對疫情可能產生影響的因子，至於年長者比較不聚會，感染機會自然少。

境外移入年輕族群多是也是可以想見的。邱政洵表示，年長與年幼族群在年初或年中大多已經返台，現在還在海外的國人，有不少是年輕、中狀年族群，因求學或者商務、公務關係滯留海外，返國後遭到確診。