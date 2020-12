天鵝「坐鐵軌」哀悼慘死伴侶　德國23班高鐵大誤點50分鐘

▲天鵝坐在鐵路上哀悼死去的配偶。(圖/翻攝自Federal Police Kassel)



記者張方瑀/編譯

德國一對天鵝日前散步經過鐵路時,其中一隻不慎因脖子被電線纏繞死亡,沒想到另一隻天鵝就在案發現場「坐下來」哀悼近1小時,導致全線23班列車大延誤。最後還是出動消防人員將天鵝帶到他處,這才解決意外的誤點事件。

根據《衛報》報導,德國2隻天鵝在23日準備穿越中部卡塞爾(Kassel)與哥廷根(Gottingen)之間的高速鐵路路段時,其中一隻天鵝不幸被電線纏住脖子死亡,結果另一隻天鵝就在案發現場「坐下來」,替牠的伴侶哀悼近1小時;這也導致全線23班列車延誤。

最後仍交由消防人員用專業設備先將死亡的天鵝移除後,再將另一隻天鵝帶到富爾達(Fulda)河邊放生。警方聲明指出,此事件導致23班列車共延誤約50分鐘,所幸沒有讓天鵝受到傷害。

英國皇家鳥類保護學會(Britain’s Royal Society for the Protection of Birds)指出,根據過去的觀察,天鵝在配偶死亡之後,會留在死亡地點附近哀悼。

